Американка Слоан Стивенс и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Стивенс — Радукану: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Слоан Стивенс

Последние месяцы Стивенс совсем не блистала, но попробовала вернуться в соревновательный процесс на турнире в Бирмингеме.

Там она смогла пройти только один раунд, обыграв еле живую китаянку Юань, а затем на её пути встала внезапно перепрыгнувшая в иную лигу Кочиаретто.

Американка постепенно сдает позиции, однако она ещё может продолжать играть на высочайшем уровне.

Есть надежда, что на предстоящем британском турнире у американки игра сложится куда лучше, чем неделю назад.

Эмма Радукану

За прошедшие два года Радукану довольно сильно регрессировала, но на последних соревнованиях делает определенные потуги, чтобы хоть немного напомнить о себе.

Прогнозы на теннис

На турнире в Ноттингеме она даже забралась в финале, но в итоге проиграла там соотечественнице Бултер, которая второй год подряд защитила там титул.

Качестве игры Эмма довольно сильно порадовало, что было неожиданностью даже для неё самой.

Определённый потенциал на только начавшемся травяном сезоне у Радукану имеется, но расслабляться ей ни в коем случае нельзя.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Стивенс — 2.50, победа Радукану — 1.54.

Прогноз: Радукану не совладает со стабильной Стивенс

Ставка: П1 за 2.50

Альтернативный прогноз: В поединке будет три партии

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41.