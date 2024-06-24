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    Стивенс остановит известную британку?

    Стивенс — Радукану. Ставка (к. 2.50) и прогноз на матч в Истбурне 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стивенс — Радукану
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    Слоан Стивенс
    Американка Слоан Стивенс и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. Стивенс — Радукану: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 24 Июня 2024 года

    Слоан Стивенс

  • США
    •  Слоан Стивенс 13:00 Эмма Радукану

    Эмма Радукану

  • Великобритания
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    Слоан Стивенс

    Последние месяцы Стивенс совсем не блистала, но попробовала вернуться в соревновательный процесс на турнире в Бирмингеме.

    Там она смогла пройти только один раунд, обыграв еле живую китаянку Юань, а затем на её пути встала внезапно перепрыгнувшая в иную лигу Кочиаретто.

    Американка постепенно сдает позиции, однако она ещё может продолжать играть на высочайшем уровне.

    Есть надежда, что на предстоящем британском турнире у американки игра сложится куда лучше, чем неделю назад.

    Эмма Радукану

    За прошедшие два года Радукану довольно сильно регрессировала, но на последних соревнованиях делает определенные потуги, чтобы хоть немного напомнить о себе.

    Прогнозы на теннис

    На турнире в Ноттингеме она даже забралась в финале, но в итоге проиграла там соотечественнице Бултер, которая второй год подряд защитила там титул.

    Качестве игры Эмма довольно сильно порадовало, что было неожиданностью даже для неё самой.

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    Определённый потенциал на только начавшемся травяном сезоне у Радукану имеется, но расслабляться ей ни в коем случае нельзя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Стивенс — 2.50, победа Радукану — 1.54.

    Прогноз: Радукану не совладает со стабильной Стивенс

    Ставка: П1 за 2.50

    Альтернативный прогноз: В поединке будет три партии

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.41.

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    Стивенс — Радукану. Американка Слоан Стивенс и британка Эмма Радукану встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Стивенс — Радукану с коэффициентом 2.50.
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