Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против британца Билли Харриса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 17:00 мск. Мпетши-Перрикар — Харрис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мпетши-Перрикар

Джованни с учетом квалификации провел в Галле уже три матча, которые в очередной раз подтвердили, что он, похоже, способен успешно выступать на любом покрытии.

В матче первого круге Мпетши-Перрикар одержал победу над Беном Шелтоном — 6:3, 7:6.

Здесь стоит отметить, как француз играл на своей подаче: забрал 90 процентов очков на первом мяче и 56 процентов — на втором. У американца не было ни одного брейк-пойнта.

Прогнозы на теннис

В отборе 20-летний теннисист выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и бельгийца Зизу Бергса.

Харрис

Билли тем временем впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

Благодаря этому на следующей неделе 29-летний британец наконец-то дебютирует в топ-150.

Харрис подтвердил, что организаторы все-таки не зря предоставили ему wild card. В первом круге Билли выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 6:4, 3:6, 6:3.

На прошлой неделе Харрис дошел до полуфинала на травяном «челленджере» в Сербитоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.51, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: любой британский теннисист почти всегда опасен на траве, но в данном случае мы считаем, что талантливый француз обыграет 162-ю ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара в двух сетах за 2.39.