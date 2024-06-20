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    Мпетши-Перрикар выйдет в четвертьфинал в Лондоне?

    Мпетши-Перрикар — Харрис. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Галле 20 июня 2024 года

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    Джованни Мпетши-Перрикар
    Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против британца Билли Харриса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 17:00 мск. Мпетши-Перрикар — Харрис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лондон. Мужчины 20 Июня 2024 года

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Лондон. Мужчины
    •  Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 17:00 Билли Харрис (Великобритания)

    Билли Харрис (Великобритания)

  • Лондон. Мужчины
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    Мпетши-Перрикар

    Джованни с учетом квалификации провел в Галле уже три матча, которые в очередной раз подтвердили, что он, похоже, способен успешно выступать на любом покрытии.

    В матче первого круге Мпетши-Перрикар одержал победу над Беном Шелтоном — 6:3, 7:6.

    Здесь стоит отметить, как француз играл на своей подаче: забрал 90 процентов очков на первом мяче и 56 процентов — на втором. У американца не было ни одного брейк-пойнта.

    Прогнозы на теннис

    В отборе 20-летний теннисист выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и бельгийца Зизу Бергса.

    Харрис

    Билли тем временем впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    Благодаря этому на следующей неделе 29-летний британец наконец-то дебютирует в топ-150.

    Харрис подтвердил, что организаторы все-таки не зря предоставили ему wild card. В первом круге Билли выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 6:4, 3:6, 6:3.

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    На прошлой неделе Харрис дошел до полуфинала на травяном «челленджере» в Сербитоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 1.51, победу Харриса букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: любой британский теннисист почти всегда опасен на траве, но в данном случае мы считаем, что талантливый француз обыграет 162-ю ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Мпетши-Перрикара в двух сетах за 2.39.

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    Мпетши-Перрикар — Харрис. Француз Джованни Мпетши-Перрикар сыграет против британца Билли Харриса во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Харрис с коэффициентом 2.39.
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