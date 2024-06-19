Россиянка Дарья Касаткина и беларуска Арина Соболенко встретятся во втором круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 19 июня, начало — в 18:00 мск. Касаткина — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Касаткина

27-летняя Дарья Касаткина в первом круге рейтингового турнира в Берлине одержала трудную и волевую победу над украинкой Мартой Костюк. Первый сет теннисистка отдала своей оппонентше (4:6).

Во второй половине встречи Касаткина смогла взять реванш у украинки (7:6). В третьем сете россиянка всё же смогла добить Костюк, отдав ей лишь три гейма (6:3). Теннисисты провели на траве 2 часа и 40 минут игрового времени.

До турнира в Берлине Дарья Касаткина играла на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» россиянка смогла дойти до второго круга, где уступила американке Пэйтон Стирнс (5:7, 2:6).

Прогнозы на теннис

Касаткина — шестикратная победительница турниров WTA. На данный момент Дарья в женской теннисной ассоциации занимает 14 место. Лучшего показателя россиянка добилась в октябре 2022-го, когда занимала 8 строчку в рейтинге.

Соболенко

Арина Соболенко потеряла одну позицию в рейтинге WTA и теперь занимает третье место. Своё прежнее место беларуска потеряла после поражения в матче против россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Вторую строчку Соболено отдала американке Коко Гауфф.

Перед стартом на турнире в Берлине Соболенко заявила о том, что пропустит Олимпиаду в Париже. Пропуск Олимпийских игр беларуска объяснила тем, что у неё плотный календарь встреч и тренировок.

Соболенко только вступает в сезон травяного покрытия. Последний турнир белорусская теннисистка провела на «Ролан Гаррос», где 5 матей, одержав 4 победы и потерпев 1 проигрыш.

В рейтинге WTA Арина Соболенко занимает 3 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.17, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: Дарья Касаткина и Арина Соболено за свою спортивную карьеру, сыграли между собой 8 раз. В шести поединках победительницей выходила Соболенко. Касаткина лишь две встречи смогла выиграть у третьей ракетки мира. Есть большая вероятность, в том что, Соболенко добьётся новой победы, но Касаткина сможет дать бой будущей сопернице.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-5.5) с коэффициентом 1.82.