Бразильянка Беатрис Аддад Майа и россиянка Екатерина Александрова встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдет 18 июня, начало — в 13:30 мск. Аддад Майа — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Беатрис Аддад Майа

После всех своих травм в прошлом сезоне Беатрис Аддад Майа так и не оправилась, поэтому играет турниры как может.

Её показатели по турнирам довольно серьезно просели, хотя после прорывного прошлого сезона никто не рассчитывал на то, что все пойдет настолько не так, как планировалось.

Единственное соревнование, которое бразильянка может занести себе в актив, выпало на грунтовый турнир в Мадриде, где она добралась до четвертьфинала.

В матче против Александровой нет уверенности в том, что Беатрис сможет выступать первым номером и диктовать правила игры своей сопернице.

Екатерина Александрова

Первая половина сезона для Александровой не такая успешная, как вторая прошлого года, но Екатерина работает над своей игрой.

Прогнозы на теннис

На последних соревнования начинают проклевываться очертания игры конца прошлого сезона, и полуфинал на траве в Хертогенбосе отчетливо это доказывает.

Там Екатерина схлестнулась с Людмилой Самсоновой и уступила ей в трех сетах, хотя шансы на победу были весьма неплохи.

Хочется верить, что на турнире в Германии Александровой будет сопутствовать удача куда больше, и она сможет попасть в четверку сильнейших, как минимум.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Аддад Майа — 2.16, победа Александровой — 1.71.

Прогноз: Александрова выглядит более реальной претенденткой на победу

Ставка: П2 за 1.71

Альтернативный прогноз: Девушки зарубятся не на шутку

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19