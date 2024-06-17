Фис
Артур на прошлой неделе прошел один раунд на турнире в нидерландском Хертогенбосе.
В первом матче Фис одержал победу нал Артуром Казо, а во втором проиграл Юго Эмберу (6:3, 7:6).
В последнее время француз совсем не впечатляет в матчах против серьезных соперников.
Единственным исключением стала победа над Алексом Де Минором в третьем круге турнира в Барселоне.
Во всех остальных случаях Фис разочаровал и игрой, и результатами. Похоже, парню слегка вскружили голову разговоры о том, что он уже в этом году может прорваться даже в топ-10.
Махач
Томаш тем временем еще ни разу не играл на траве в этом сезоне.
В первой половине июня чешский теннисист восстанавливался после эмоциональных матчей на грунте.
В конце мая Махач дошел до финала в Женеве. В полуфинале он сенсационно выиграл у Новака Джоковича, после чего уступил в решающем матче Касперу Рууду.
На «Ролан Гарррос» Махач проиграл в третьем круге Даниилу Медведеву. Несмотря на результат, он показал солидный уровень.
Также стоит не забывать, что в конце марта Махач дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.94, победу Махача букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: очевидно, что это один из тех матчей, где максимально сложно предсказать исход. Но вполне вероятно, что француз и чех устроят серьезные разборки.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.98.