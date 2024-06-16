Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Себастьяна Корды в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 16 июня, начало — в 13:00 мск. Де Минор — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс на этой неделе подтвердил статус топ-игрока, то есть показал, что ему вообще все равно, на каком покрытии играть.

Еще на прошлой неделе он боролся за выход в полуфинал на «Ролан Гаррос», а на этой добрался до финала на траве в Хертогенбосе. Это серьезный уровень.

В субботу Де Минор одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3. Первый сет получился просо сумасшедшим: австралиец сначала вел с двумя брейками, потом отыграл два сетбола при счете 4:5 и воспользовался неуверенностью соперника на тай-брейке.

Прогнозы на теннис

Еще одним показательным моментом стал матч против Милоша Раонича в четвертьфинале. Де Минор уверенно разобрался с бывшей третьей ракеткой мира — 7:5, 6:2. Вопреки ожиданиям, для Алекса не стала проблемой подача канадского теннисиста, о чем свидетельствует тот факт, что он взял на приеме сразу четыре гейма.

Корда

Себастьян тем временем проводит лучшую неделю в этом сезоне. Американец дошел до финала впервые с октября прошлого года, когда он остановился в шаге от титула в Астане.

Примечательно, что Корда в четырех предыдущих матчах не проиграл ни одного сета.

В полуфинале он остановил прошлогоднего чемпиона в Хертогенбосе Таллона Грикспора — 6:2, 6:4.

Перед этим Корда уверенно разобрался со своим соотечественником Томми Полом — 6:4, 6:2.

В общем, это серьезная заявка на успех. С другой стороны, это вряд ли для кого-то стало сюрпризом.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Корды букмекеры предлагают за 2.51.

Прогноз: в феврале Алекс обыграл Себастьяна на старте турнира в Роттердаме — 6:4, 6:3.

Взять реванш будет сложно, но, скорее всего, на этот раз американец точно заставит нервничать своего австралийского соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.