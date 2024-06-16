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    Де Минор обыграет Корду и возьмет титул в Хертогенбосе?

    Де Минор — Корда. Ставка (к. 1.88) и прогноз на финал турнира в Хертогенбосе 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Корда
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Себастьяна Корды в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 16 июня, начало — в 13:00 мск. Де Минор — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 16 Июня 2024 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 13:00 Себастьян Корда

    Себастьян Корда

  • США
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    Де Минор

    Алекс на этой неделе подтвердил статус топ-игрока, то есть показал, что ему вообще все равно, на каком покрытии играть.

    Еще на прошлой неделе он боролся за выход в полуфинал на «Ролан Гаррос», а на этой добрался до финала на траве в Хертогенбосе. Это серьезный уровень.

    В субботу Де Минор одержал победу над французом Юго Эмбером — 7:6, 6:3. Первый сет получился просо сумасшедшим: австралиец сначала вел с двумя брейками, потом отыграл два сетбола при счете 4:5 и воспользовался неуверенностью соперника на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним показательным моментом стал матч против Милоша Раонича в четвертьфинале. Де Минор уверенно разобрался с бывшей третьей ракеткой мира — 7:5, 6:2. Вопреки ожиданиям, для Алекса не стала проблемой подача канадского теннисиста, о чем свидетельствует тот факт, что он взял на приеме сразу четыре гейма.

    Корда

    Себастьян тем временем проводит лучшую неделю в этом сезоне. Американец дошел до финала впервые с октября прошлого года, когда он остановился в шаге от титула в Астане.

    Примечательно, что Корда в четырех предыдущих матчах не проиграл ни одного сета.
    В полуфинале он остановил прошлогоднего чемпиона в Хертогенбосе Таллона Грикспора — 6:2, 6:4.

    Перед этим Корда уверенно разобрался со своим соотечественником Томми Полом — 6:4, 6:2.

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    В общем, это серьезная заявка на успех. С другой стороны, это вряд ли для кого-то стало сюрпризом.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.53, победу Корды букмекеры предлагают за 2.51.

    Прогноз: в феврале Алекс обыграл Себастьяна на старте турнира в Роттердаме — 6:4, 6:3.

    Взять реванш будет сложно, но, скорее всего, на этот раз американец точно заставит нервничать своего австралийского соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Де Минор — Корда. Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Себастьяна Корды в финале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 16 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Де Минор — Корда с коэффициентом 1.88.
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