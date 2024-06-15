Британец Джек Дрейпер сыграет против американца Брэндона Накашимы в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. Накашима — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Накашима

Брэндона в пятницу ждала сложнейшая втреча с Яном-Леннардом Штруффом, но немец в последний момент снялся с матча.

Безусловно, американцу повезло, учитывая умение немецкого теннисиста играть на траве.

В предыдущих матчах Накашима выиграл у своего соотечественника Кристофера Юбэнкса и француза Ришара Гаске.

Прогнозы на теннис

Брэндон дошел до полуфинала на втором травяном турнире подряд. На прошлой неделе он добрался до этой стадии на «челленджере» в Сербитоне.

Дрейпер

У Джека тем временем позади три сложнейших матча.

В пятницу британец остановил прошлогоднего финалиста турнира в Штутгарте Фрэнсиса Тиафо — 5:7, 6:4, 7:6.

Дрейпер допустил одну ошибку в первом сете, но следующие две партии он провел просто идеально, в том числе тай-брейк.

Примечательно, что в этом матче Джек выполнил 31 подачу навылет. Это чересчур много даже для игры на траве. На этом покрытии всегда заметно больше эйсов, чем на харде и грунте, но Дрейпер действительно удивил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.73, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в прошлом году Джек обыграл Брэндона на «челленджере» в Бергамо со счетом 6:1, 3:6, 7:5. Вполне вероятно, что в предстоящем матче им снова не хватит двух сетов, но мы все-таки считаем, что в финал выйдет британский теннисист.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.