Брэндон Накасима
Ян-Леннард Штруфф
Накашима
Брэндон на этой неделе до сих пор не проиграл ни одного сета.
Во втором раунде американский теннисист одержал уверенную победу над французом Ришаром Гаске — 6:3, 6:4.
Кроме одного гейма в первом сете, Накашима в целом здорово действовал на своей подаче и при этом сумел сделать три брейка.
В первом матче Накашима выиграл у своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:4.
Брэндон провел в этом месяце на траве уже шесть матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Сербитоне.
Штруфф
Ян-Леннард тем временем тоже уверенно провел предыдущие раунды.
В четверг немецкий теннисист одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 7:6.
Достаточно сказать, что Штруфф не отдал ни гейма на своей подаче. Более того, соперник взял на приеме лишь 11 очков.
В первом матче Штруфф остановил итальянца Флавио Коболли — 7:6, 6:3.
На этой неделе он защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в финал турнира в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.92, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: скорее всего, ключевым фактором снова станет подача немецкого теннисиста. На этот раз у американца будут проблемы на приеме.
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Рекомендуемая ставка: победа Штруффа + тотал геймов больше 22,5 за 2.18.