Американец Брэндон Накашима и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Накашима — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Накашима

Брэндон на этой неделе до сих пор не проиграл ни одного сета.

Во втором раунде американский теннисист одержал уверенную победу над французом Ришаром Гаске — 6:3, 6:4.

Кроме одного гейма в первом сете, Накашима в целом здорово действовал на своей подаче и при этом сумел сделать три брейка.

В первом матче Накашима выиграл у своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

Брэндон провел в этом месяце на траве уже шесть матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Сербитоне.

Штруфф

Ян-Леннард тем временем тоже уверенно провел предыдущие раунды.

В четверг немецкий теннисист одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 7:6.

Достаточно сказать, что Штруфф не отдал ни гейма на своей подаче. Более того, соперник взял на приеме лишь 11 очков.

В первом матче Штруфф остановил итальянца Флавио Коболли — 7:6, 6:3.

На этой неделе он защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в финал турнира в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.92, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: скорее всего, ключевым фактором снова станет подача немецкого теннисиста. На этот раз у американца будут проблемы на приеме.

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа + тотал геймов больше 22,5 за 2.18.