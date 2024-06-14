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    Штруффу хватит двух сетов для победы над Накашимой?

    Накашима — Штруфф. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Штутгарте 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Штруфф
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    Ян-Леннард Штруфф
    Американец Брэндон Накашима и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. Накашима — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 14 Июня 2024 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 13:30 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
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    Накашима

    Брэндон на этой неделе до сих пор не проиграл ни одного сета.

    Во втором раунде американский теннисист одержал уверенную победу над французом Ришаром Гаске — 6:3, 6:4.

    Кроме одного гейма в первом сете, Накашима в целом здорово действовал на своей подаче и при этом сумел сделать три брейка.

    В первом матче Накашима выиграл у своего соотечественника Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Брэндон провел в этом месяце на траве уже шесть матчей. На прошлой неделе он дошел до полуфинала на «челленджере» в Сербитоне.

    Штруфф

    Ян-Леннард тем временем тоже уверенно провел предыдущие раунды.

    В четверг немецкий теннисист одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:4, 7:6.

    Достаточно сказать, что Штруфф не отдал ни гейма на своей подаче. Более того, соперник взял на приеме лишь 11 очков.

    В первом матче Штруфф остановил итальянца Флавио Коболли — 7:6, 6:3.

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    На этой неделе он защищает очки, заработанные в прошлом году за выход в финал турнира в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.92, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: скорее всего, ключевым фактором снова станет подача немецкого теннисиста. На этот раз у американца будут проблемы на приеме.

    Рекомендуемая ставка: победа Штруффа + тотал геймов больше 22,5 за 2.18.

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    Накашима — Штруфф. Американец Брэндон Накашима и немец Ян-Леннард Штруфф встретятся в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Накашима — Штруфф с коэффициентом 2.18.
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