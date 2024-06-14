Алекс де Минаур
Милош Раонич
Де Минор
Алекс начал травяную часть сезона с победы над Зизу Бергсом — 7:5, 6:4.
Еще на прошлой неделе австралиец играл на грунте, пытался попасть в четвертьфинал «Ролан Гаррос», но смена покрытия, похоже, вообще не стала для него проблемой.
Де Минор не очень удачно провел начало первого сета, позволил бельгийцу сделать брейк, но соперник в итоге не воспользовался таким подарком.
Во второй партии Де Минор отдал на своей подаче всего лишь шесть очков. Адаптация прошла максимально быстро.
Раонич
Милош тем временем в предыдущем раунде одержал волевую победу над Роберто Баутистой-Агутом — 4:6, 6:2, 7:5.
Камбэк канадца в каком-то смысле стал сюрпризом. Оказывается, у него по-прежнему есть мотивация бороться.
После первого сета Раонич просто перестал ошибаться в геймах на своей подаче. Испанец просто наблюдать за тем, как соперник штампует эйсы.
В общем, на траве Раоничу нравится играть, здесь, в отличие от харда и грунта, не надо много бегать.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.36, победу Раонича букмекеры предлагают за 3.16.
Прогноз: в январе Алекс и Милош встретились на старте Australian Open. Канадец забрал на тай-брейке первый сет, отдал второй, а в третьем при счете 0:2 снялся.
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Очевидно, что на траве Де Минору будет не так легко, учитывая подачу бывшей третьей ракетки мира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.94.