Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Нарди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Себастьян начал неделю с победы над Тристаном Скулкейтом — 6:4, 7:6.

Как и ожидалось, матч получился не самым простым, несмотря на то, что соперник находится в конце второй сотни рейтинга.

Для турниров на траве это абсолютно нормальная ситуация, здесь у фаворитов нередко возникают проблемы даже против таких соперников, как Скулкейт.

Прогнозы на теннис

Корду выручила надежная игра на своей подаче — он так и не позволил австралийцу взять на приеме хотя бы гейм.

Нарди

Лука тем временем в первом раунде выиграл у Давида Гоффена — 7:5, 7:5.

Лучшие годы бельгийца уже давно позади, но для итальянца это все равно знаковая победа.

Во-первых, Нарди обыграл соперника, у которого колоссальный опыт выступлений на траве, а во-вторых — для него это был всего лишь третий матч в карьере на данном покрытии.

При этом важно отметить, что Нарди очень помогли ошибки Гоффена, благодаря которым он реализовал сразу пять брейк-пойнтов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.22, победу Нарди букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: возможно, на американца коэффициент все-таки занижен, но, скорее всего, он обыграет итальянца, которого на этот раз ждут большие проблемы на приеме. В отличие от Гоффена, у Корды максимально неприятна подача.

Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.