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    Сможет ли Корда разгромить Нарди?

    Корда — Нарди. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Нарди
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Корда — Нарди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Корда

    Себастьян начал неделю с победы над Тристаном Скулкейтом — 6:4, 7:6.

    Как и ожидалось, матч получился не самым простым, несмотря на то, что соперник находится в конце второй сотни рейтинга.

    Для турниров на траве это абсолютно нормальная ситуация, здесь у фаворитов нередко возникают проблемы даже против таких соперников, как Скулкейт.

    Прогнозы на теннис

    Корду выручила надежная игра на своей подаче — он так и не позволил австралийцу взять на приеме хотя бы гейм.

    Нарди

    Лука тем временем в первом раунде выиграл у Давида Гоффена — 7:5, 7:5.

    Лучшие годы бельгийца уже давно позади, но для итальянца это все равно знаковая победа.

    Во-первых, Нарди обыграл соперника, у которого колоссальный опыт выступлений на траве, а во-вторых — для него это был всего лишь третий матч в карьере на данном покрытии.

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    При этом важно отметить, что Нарди очень помогли ошибки Гоффена, благодаря которым он реализовал сразу пять брейк-пойнтов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.22, победу Нарди букмекеры предлагают за 4.30.

    Прогноз: возможно, на американца коэффициент все-таки занижен, но, скорее всего, он обыграет итальянца, которого на этот раз ждут большие проблемы на приеме. В отличие от Гоффена, у Корды максимально неприятна подача.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Корда — Нарди. Американец Себастьян Корда сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Нарди с коэффициентом 1.88.
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