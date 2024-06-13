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    Радукану продемонстрирует класс?

    Радукану — Снигур. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч в Ноттингеме 13 июня 2024 года

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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану и украинка Дарья Снигур встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. Радукану — Снигур: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 13 Июня 2024 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 13:30 Дарья Снигур (Украина)

    Дарья Снигур (Украина)

  • Ноттингем. Женщины
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    Эмма Радукану

    Пока что затянувшийся кризис Радукану не прекращается, а британка размещается уже в третьей сотне рейтинга.

    Победительница US Open не прекращает делать попытки вернуться в элиту женского рейтинга, но пока что все её попытки тщетны.

    Хочется верить, что при своих болельщиках Эмма не сможет ударить в грязь лицом и убедительно пройдёт в четвертьфинал.

    Она уже обыграла японку Шибахару, а сейчас пришёл черед украинки Снигур. Расклад сил полностью в пользу британки.

    Дарья Снигур

    Украинской спортсменке 22 года, но Снигур не может похвастаться никакими серьезными достижениями по карьере.

    Прогнозы на теннис

    Ей ещё много есть над чем работать, но планомерные шаги по улучшению этих характеристик она делает каждый новый турнир.

    В этом году она выиграла скромный грузинский ITF, но на соревнования выше рангом никаких значительных победы не было.

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    Матч против Радукану при собственных болельщиках никак кроме, как поражением украинки, закончиться не может.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Радукану — 1.32, победа Снигур — 3.42.

    Прогноз: Британка не позволит ничего сделать украинке в предстоящей игре

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Радукану легко расправится со соперницей

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.16.

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    Радукану — Снигур. Британка Эмма Радукану и украинка Дарья Снигур встретятся во втором круге турнира в Ноттингеме. Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Радукану — Снигур с коэффициентом 1.95.
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