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    Штруфф возьмет реванш у Риндеркнеша?

    Риндеркнеш — Штруфф. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Штруфф
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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. Риндеркнеш — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Риндеркнеш

    Артур начал неделю с победы над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.

    Соперник провалил начало первого сета, позволив французу сделать два брейка подряд. А во второй партии Микельсен дрогнул при счете 5:5, после чего Риндеркнеш спокойно подал на матч.

    К слову, стоит отметить, что в этом матче Риндеркнеш выполнил 18 эйсов и забрал на первом мяче 83 процента розыгрышей.

    Прогнозы на теннис

    До сих пор в этом году Артур выигрывал больше одного матча только на двух турнирах ATP — в Марселе и Лионе. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.

    Штруфф

    Ян-Леннард в первом раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 6:3.

    В отличие от итальянца, немецкий теннисист забрал все геймы на своей подаче.

    Небольшие проблемы возникли только на тай-брейке — у Флавио был сетбол, но этим шансом он не воспользовался.

    Штруфф в этом матче отдал сопернику на приеме всего лишь восемь очков. На первом мяче он забрал 92 процента очков, а на втором — 77.

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    В принципе, с таким теннисом можно даже побороться за титул. Чем старше становится 34-летний Штруфф, тем лучше он играет.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.96, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: в прошлом году Артур выиграл у Яна-Леннарда на «челленджере» в По — 6:4, 6:4. Скорее всего, немец возьмет реванш. На траве справиться с его подачей почти невозможно.

    Рекомендуемая ставка: победа Штруффа с форой по геймам (-3,5) за 2.18.

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    Риндеркнеш — Штруфф. Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Штруфф с коэффициентом 2.18.
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