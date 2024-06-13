Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 13:30 мск. Риндеркнеш — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Риндеркнеш

Артур начал неделю с победы над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.

Соперник провалил начало первого сета, позволив французу сделать два брейка подряд. А во второй партии Микельсен дрогнул при счете 5:5, после чего Риндеркнеш спокойно подал на матч.

К слову, стоит отметить, что в этом матче Риндеркнеш выполнил 18 эйсов и забрал на первом мяче 83 процента розыгрышей.

Прогнозы на теннис

До сих пор в этом году Артур выигрывал больше одного матча только на двух турнирах ATP — в Марселе и Лионе. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.

Штруфф

Ян-Леннард в первом раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 6:3.

В отличие от итальянца, немецкий теннисист забрал все геймы на своей подаче.

Небольшие проблемы возникли только на тай-брейке — у Флавио был сетбол, но этим шансом он не воспользовался.

Штруфф в этом матче отдал сопернику на приеме всего лишь восемь очков. На первом мяче он забрал 92 процента очков, а на втором — 77.

В принципе, с таким теннисом можно даже побороться за титул. Чем старше становится 34-летний Штруфф, тем лучше он играет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.96, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: в прошлом году Артур выиграл у Яна-Леннарда на «челленджере» в По — 6:4, 6:4. Скорее всего, немец возьмет реванш. На траве справиться с его подачей почти невозможно.

Рекомендуемая ставка: победа Штруффа с форой по геймам (-3,5) за 2.18.