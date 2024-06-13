Риндеркнеш
Артур начал неделю с победы над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.
Соперник провалил начало первого сета, позволив французу сделать два брейка подряд. А во второй партии Микельсен дрогнул при счете 5:5, после чего Риндеркнеш спокойно подал на матч.
К слову, стоит отметить, что в этом матче Риндеркнеш выполнил 18 эйсов и забрал на первом мяче 83 процента розыгрышей.
До сих пор в этом году Артур выигрывал больше одного матча только на двух турнирах ATP — в Марселе и Лионе. В обоих случаях он дошел до четвертьфинала.
Штруфф
Ян-Леннард в первом раунде одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 6:3.
В отличие от итальянца, немецкий теннисист забрал все геймы на своей подаче.
Небольшие проблемы возникли только на тай-брейке — у Флавио был сетбол, но этим шансом он не воспользовался.
Штруфф в этом матче отдал сопернику на приеме всего лишь восемь очков. На первом мяче он забрал 92 процента очков, а на втором — 77.
В принципе, с таким теннисом можно даже побороться за титул. Чем старше становится 34-летний Штруфф, тем лучше он играет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 3.96, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: в прошлом году Артур выиграл у Яна-Леннарда на «челленджере» в По — 6:4, 6:4. Скорее всего, немец возьмет реванш. На траве справиться с его подачей почти невозможно.
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Рекомендуемая ставка: победа Штруффа с форой по геймам (-3,5) за 2.18.