Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Тристана Скулкейта в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. Корда — Скулкейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

В прошлом году Себастьян провел на траве два турнира. Первый очень успешно, второй — не очень.

Американец в 2023-м здорово выступил в Лондоне, где дошел до полуфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Дэна Эванса, Фрэнсиса Тиафо и Кэмерона Норри.

Но на Уимблдоне Корда сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Веселы. В этом году был лишь один подобный сбой, когда он потерпел поражение от француза Грегуара Баррера на старте турнира в Бухаресте.

Прогнозы на теннис

На «Ролан Гаррос» Корда уверенно прошел первые два раунда, но потом ему пришлось играть с будущим чемпионом Карлосом Алькарасом.

Скулкейт

Тристан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

До этого в текущем сезоне австралийский теннисист играл только на «челленджерах». Несмотря на определенные успехи, в рейтинге он пока всего лишь 185-й.

На прошлой неделе Скулкейт прошел квалификацию и выиграл один матч в основном турнире в британском Сербитоне.

Ну а в Хертогенбосе Скулкейт выиграл в отборе у француза Теренса Атмана и нидерландца Зизу Бергса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.19, победу Скулкейта букмекеры предлагают за 4.75.

Прогноз: американец не должен разочаровать, но на траве ему вряд ли удастся разгромить даже 185-ю ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.