Себастьян Корда
Tristan Schoolkate
Корда
В прошлом году Себастьян провел на траве два турнира. Первый очень успешно, второй — не очень.
Американец в 2023-м здорово выступил в Лондоне, где дошел до полуфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Дэна Эванса, Фрэнсиса Тиафо и Кэмерона Норри.
Но на Уимблдоне Корда сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Веселы. В этом году был лишь один подобный сбой, когда он потерпел поражение от француза Грегуара Баррера на старте турнира в Бухаресте.
На «Ролан Гаррос» Корда уверенно прошел первые два раунда, но потом ему пришлось играть с будущим чемпионом Карлосом Алькарасом.
Скулкейт
Тристан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
До этого в текущем сезоне австралийский теннисист играл только на «челленджерах». Несмотря на определенные успехи, в рейтинге он пока всего лишь 185-й.
На прошлой неделе Скулкейт прошел квалификацию и выиграл один матч в основном турнире в британском Сербитоне.
Ну а в Хертогенбосе Скулкейт выиграл в отборе у француза Теренса Атмана и нидерландца Зизу Бергса.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.19, победу Скулкейта букмекеры предлагают за 4.75.
Прогноз: американец не должен разочаровать, но на траве ему вряд ли удастся разгромить даже 185-ю ракетку мира.
- 1.82Шнайдер — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.95Грикспор — Кецманович: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.95Баутиста-Агут — Хюслер: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.