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    Корда проиграет 185-й ракетке мира?

    Корда — Скулкейт. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 11 июня 2024 года

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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Тристана Скулкейта в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. Корда — Скулкейт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 11 Июня 2024 года

    Себастьян Корда

  • США
    •  Себастьян Корда 16:30 Tristan Schoolkate

    Tristan Schoolkate

  • Хертогенбосх. Мужчины
    •

    Корда

    В прошлом году Себастьян провел на траве два турнира. Первый очень успешно, второй — не очень.

    Американец в 2023-м здорово выступил в Лондоне, где дошел до полуфинала. Прежде чем проиграть Карлосу Алькарасу, он остановил Дэна Эванса, Фрэнсиса Тиафо и Кэмерона Норри.

    Но на Уимблдоне Корда сенсационно проиграл в первом круге чеху Иржи Веселы. В этом году был лишь один подобный сбой, когда он потерпел поражение от француза Грегуара Баррера на старте турнира в Бухаресте.

    Прогнозы на теннис

    На «Ролан Гаррос» Корда уверенно прошел первые два раунда, но потом ему пришлось играть с будущим чемпионом Карлосом Алькарасом.

    Скулкейт

    Тристан тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    До этого в текущем сезоне австралийский теннисист играл только на «челленджерах». Несмотря на определенные успехи, в рейтинге он пока всего лишь 185-й.

    На прошлой неделе Скулкейт прошел квалификацию и выиграл один матч в основном турнире в британском Сербитоне.

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    Ну а в Хертогенбосе Скулкейт выиграл в отборе у француза Теренса Атмана и нидерландца Зизу Бергса.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.19, победу Скулкейта букмекеры предлагают за 4.75.

    Прогноз: американец не должен разочаровать, но на траве ему вряд ли удастся разгромить даже 185-ю ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Корды + тотал геймов больше 20,5 за 1.94.

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    Корда — Скулкейт. Американец Себастьян Корда сыграет против австралийца Тристана Скулкейта в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Корда — Скулкейт с коэффициентом 1.94.
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