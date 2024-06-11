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    Жабер легко пройдет во второй круг?

    Жабер — Осорио-Серрано. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч в Ноттингеме 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Осорио-Серрано
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    Онс Жабер
    Туниска Онс Жабер и колумбийка Мария Осорио-Серрано встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 17:30 мск Жабер — Осорио-Серрано: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ноттингем. Женщины 11 Июня 2024 года

    Онс Жабер

  • Тунис
    •  Онс Жабер 17:30 Мария Осорио

    Мария Осорио

  • Колумбия
    •

    Онс Жабер

    Больше всего Жабер играть любит как раз на траве, поскольку её изысканный теннис подходит лучше всего как раз к этому покрытию.

    На соревновании в Париже она могла выступить и лучше, нежели выход в четвертьфинал, но все же Гауфф на сегодняшний день оказалась лучше.

    У Онс теплится надежда на уимблдонский триумф, однако по качеству игры она сейчас выглядит довольно слабо.

    В первом круге турнира в Ноттингеме африканка не испытает никаких проблем с проходом во второй круг соревнований.

    Мария Осорио-Серрано

    В возможностях игры на грунте Осорио Серрано никто не сомневается, но на минувшем «Ролан Гаррос» она не смогла продемонстрировать все свои лучшие качества, поскольку её из турнира выбила как раз Онс.

    Прогнозы на теннис

    Удивительно, но с игрой на траве у колумбийки все очень даже неплохо, поскольку в прошлом году в Истбурне она смогла победить в трех матчах подряд.

    Хочется верить, что в и нынешнем году на этом покрытии она будет играть с задором, а не спустя рукава, как начинили грунтовый отрезок в этом году.

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    Однако в матче против Жабер выиграть на любом покрытии видится довольно тяжелой задачей, поэтому без удачи в предстоящем поединке ничего не получится.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Жабер — 1.26, победа Осорио Серрано — 3.90.

    Прогноз: Жабер просто уничтожит на траве крепкую колумбийку

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Встреча закончится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.12.

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    Жабер — Осорио-Серрано. Туниска Онс Жабер и колумбийка Мария Осорио-Серрано встретятся в первом круге турнира Ноттингеме. Матч пройдет 11 июня, начало — в 17:30 мск / Ставка и прогноз на матч Жабер — Осорио-Серрано с коэффициентом 1.90.
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