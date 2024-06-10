Британец Джек Дрейпер сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Офнер — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Офнер

В прошлом году австриец дошел до финала на травяном «челленджере» в британском Илкли.

Но при этом на Уимбдоне Себастьян не прошел даже первый раунд, проиграв чеху Иржи Легечке.

В конце прошлого месяца Офнер прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции.

Главным сюрпризом стала его победа над аргентинцем Себастьяном Баэсом в матче второго круга. Дальше было поражение от Корентена Муте.

Прогнозы на теннис

Но в целом Офнер не лучшим образом проводит сезон. Позитивных моментов значительно меньше, чем отрицательных. В этом году 52-я ракетка мира собрал коллекцию уже из девяти турниров, на которых ему не удалось пройти первый круг.

Дрейпер

В прошлом году Джеку пришлось пропустить все турниры на траве из-за травмы.

В его случае это, конечно, стало большим разочарованием. Как и любой британец, он все-таки неплохо играет на этом покрытии.

В сезоне-2021 Дрейпер, о котором тогда вообще никто не знал, дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Лондоне. В первом раунде Джек выиграл у будущей первой ракетки мира Янника Синнера, а во втором — у Александра Бублика. Вскоре после этого ему удалось взять сет в матче против Новака Джоковича на старте Уимблдона.

Лучшим результатом Дрейпера в этом году пока остается выход в финал турнира в австралийском Брисбене. Кроме того, он добрался до полуфинала в Акапулько, благодаря чему по-прежнему находится в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: рискнем предположить, что Джек начнет турнир с уверенной победы. На траве австрийцу будет сложно обыграть британского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 2.10.