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    Дрейперу хватит двух сетов для победы над Офнером?

    Офнер — Дрейпер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Штутгарт 10 июня 2024 года

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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Офнер — Дрейпер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Офнер

    В прошлом году австриец дошел до финала на травяном «челленджере» в британском Илкли.

    Но при этом на Уимбдоне Себастьян не прошел даже первый раунд, проиграв чеху Иржи Легечке.

    В конце прошлого месяца Офнер прошел два раунда на Открытом чемпионате Франции.

    Главным сюрпризом стала его победа над аргентинцем Себастьяном Баэсом в матче второго круга. Дальше было поражение от Корентена Муте.

    Прогнозы на теннис

    Но в целом Офнер не лучшим образом проводит сезон. Позитивных моментов значительно меньше, чем отрицательных. В этом году 52-я ракетка мира собрал коллекцию уже из девяти турниров, на которых ему не удалось пройти первый круг.

    Дрейпер

    В прошлом году Джеку пришлось пропустить все турниры на траве из-за травмы.

    В его случае это, конечно, стало большим разочарованием. Как и любой британец, он все-таки неплохо играет на этом покрытии.

    В сезоне-2021 Дрейпер, о котором тогда вообще никто не знал, дошел до четвертьфинала на престижном турнире в Лондоне. В первом раунде Джек выиграл у будущей первой ракетки мира Янника Синнера, а во втором — у Александра Бублика. Вскоре после этого ему удалось взять сет в матче против Новака Джоковича на старте Уимблдона.

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    Лучшим результатом Дрейпера в этом году пока остается выход в финал турнира в австралийском Брисбене. Кроме того, он добрался до полуфинала в Акапулько, благодаря чему по-прежнему находится в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: рискнем предположить, что Джек начнет турнир с уверенной победы. На траве австрийцу будет сложно обыграть британского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера в двух сетах за 2.10.

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    Офнер — Дрейпер. Британец Джек Дрейпер сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Офнер — Дрейпер с коэффициентом 2.10.
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