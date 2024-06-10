Канадец Милош Раонич сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Раонич — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Раонич

Милош проведет первый матч за три месяца. Как и ожидалось, он полностью пропустил грунтовую часть сезона.

Когда-то канадец играл вообще на всех покрытиях, но после двухлетнего перерыва он старается заглядывать только на любимые турниры.

В начале марта Раонич легко прошел первый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, но перед вторым матчем снялся из-за травмы.

Прогнозы на теннис

Это был всего лишь третий турнир Раонича в этом году. В январе бывшая третья ракетка мира решил не доигрывать матч первого круга против Алекса Де Минора, а в феврале дошел до четвертьфинала в Роттердаме.

Томпсон

Джордан в этом году здорово провел первую серию турниров на харде, благодаря чему был максимально близок к дебюту в топ-30.

В конце февраля он сенсационно выиграл титул в мексиканском Лос-Кабосе. В решающем матче австралиец одержал победу над Каспером Руудом, а в полуфинале — над Александром Зверевым.

Кроме того, Томпсон дошел до полуфинала в Брисбене и до четвертьфинала в Далласе и Делрей-Бич.

Еще одним успехом стал выход в 1/4 финала на грунтовом турнире в Хьюстоне. Правда, остальные турниры на этом покрытии Джордан провел не лучшим образом.

Но сейчас надо делать акцент, прежде всего, на его умении играть на траве. Томпсон — прошлогодний финалист турнира в Хертогенбосе. В трех предыдущих сезонах он выиграл на этом покрытии в общей сложности 33 матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.21, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.67

Прогноз: в прошлом году Милош проиграл австралийцу во втором круге в Хертогенбосе со счетом 6:7, 1:6. Но здесь важно не забывать, что это был всего лишь второй матч канадца после двухлетнего перерыва в карьере.

Скорее всего, на этот раз они проведут минимум два затяжных сетах.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.