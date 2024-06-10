ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричНа пути к Евро. Фейерверка не будет, Модрич дал урок португальцам, суровый приговор от Леманна Георгий МамардашвилиМамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы Деонтей Уайлдер и Чжан ЧжилэйЧжилэй закончил звездную карьеру Уайлдера. «Бронзовому бомбардировщику» пора на пенсию
    Все новости спорта

    Раонич возьмет реванш у Томпсона?

    Раонич — Томпсон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 10 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Милош Раонич Прогнозы на Джордан Томпсон
    Прогноз и ставки на Раонич — Томпсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Милош Раонич
    Канадец Милош Раонич сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Раонич — Томпсон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Раонич

    Милош проведет первый матч за три месяца. Как и ожидалось, он полностью пропустил грунтовую часть сезона.

    Когда-то канадец играл вообще на всех покрытиях, но после двухлетнего перерыва он старается заглядывать только на любимые турниры.

    В начале марта Раонич легко прошел первый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс, но перед вторым матчем снялся из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    Это был всего лишь третий турнир Раонича в этом году. В январе бывшая третья ракетка мира решил не доигрывать матч первого круга против Алекса Де Минора, а в феврале дошел до четвертьфинала в Роттердаме.

    Томпсон

    Джордан в этом году здорово провел первую серию турниров на харде, благодаря чему был максимально близок к дебюту в топ-30.

    В конце февраля он сенсационно выиграл титул в мексиканском Лос-Кабосе. В решающем матче австралиец одержал победу над Каспером Руудом, а в полуфинале — над Александром Зверевым.

    Кроме того, Томпсон дошел до полуфинала в Брисбене и до четвертьфинала в Далласе и Делрей-Бич.

    Еще одним успехом стал выход в 1/4 финала на грунтовом турнире в Хьюстоне. Правда, остальные турниры на этом покрытии Джордан провел не лучшим образом.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Но сейчас надо делать акцент, прежде всего, на его умении играть на траве. Томпсон — прошлогодний финалист турнира в Хертогенбосе. В трех предыдущих сезонах он выиграл на этом покрытии в общей сложности 33 матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Раонича в этом матче можно поставить за 2.21, победу Томпсона букмекеры предлагают за 1.67

    Прогноз: в прошлом году Милош проиграл австралийцу во втором круге в Хертогенбосе со счетом 6:7, 1:6. Но здесь важно не забывать, что это был всего лишь второй матч канадца после двухлетнего перерыва в карьере.

    Скорее всего, на этот раз они проведут минимум два затяжных сетах.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Черногория — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Крисиума — Куяба
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  4.80
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Клуб Регатас Бразил — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Понте-Прета
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Меньшик — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Офнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Раонич — Томпсон. Канадец Милош Раонич сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Раонич — Томпсон с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры