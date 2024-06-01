Россиянин Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 13:30 мск. Махач — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Махач

Томаш впервые в карьере прошел раунд на французском мэйджоре. До этого он дважды безуспешно пытался пройти квалификацию и один раз проиграл в первом круге.

Чешский теннисист начал турнир с победы над португальцем Нуну Боржешем — 7:6. 6:4, 6:3.

Во втором круге у Махача был нервный матч против Мариано Навоне — 6:2, 6:1, 3:6, 1:6, 6:1.

Но здесь также важно, что Махач не развалился после того, как позволил сопернику отыграться с 0-2 по сетам и перевести матч в пятую партию.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В контексте предстоящего матча также важно отметить, что на неделе перед «Ролан Гаррос» Томаш дошел до финала в Женеве, в котором проиграл Касперу Рууд. Но перед этим он остановил самого Новака Джоковича (6:4, 0:6, 6:1).

Медведев

У Даниила тем временем получился не самый сложный путь до третьего круга.

Во втором раунде соперником Медведева был Миомир Кецманович, который, оказалось, вышел на матч с травмой.

При счете 6:1, 5:0 в пользу российского теннисиста серб отказался от продолжения борьбы.

В первом матче Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

В общем, старт получился почти идеальным, но, с другой стороны, пока не очень понятно, готов ли Даниил бороться за титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 3.70, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: понятно, что недавняя победа чеха над Джоковичем не может не настораживать, но серба не так давно обыгрывал и чилиец Алехандро Табило, который в итоге не прошел ни раунда на «Ролан Гаррос».

Скорее всего, будет не так легко, как в предыдущих матчах, на Медведев обыграет Махача.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.