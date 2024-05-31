Канадка Лейла Фернандес и туниска Онс Жабер встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 15:30 мск. Фернандес — Жабер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лейла Фернандес

Всем хочется, чтобы Фернандес хоть немного приблизилась к своим достижениям трёхлетней давности, когда канадка играла в финале US Open.

Однако уже долго время Лейла представляет собой нестабильного середняка, от которого не заешь чего ждать в отдельно взятый день.

По двум сыгранным матчам на парижских кортах сложно сделать какой-то цельный вывод о силе Лейлы, хотя ни одного сета в матчах против Понше и Сю Ван она соперницам не отдала.

С Жабер будет жаркая битва, где Лейла отнюдь не фаворитка, и шансы «покусать» более сильную соперницу у канадки имеются.

Онс Жабер

Нельзя говорить, что Жабер находится в отличной форме, чтобы разрывать своих соперниц на «Ролан Гаррос».

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Уровень её игры в теннис и мастерства позволяет обыгрывать большинство тура даже при невзрачной игре, но с соперницами посильнее такой теннис не прокатит.

Во втором круге соперницей была колумбийка Осорио Серрано, но даже с ней пришлось изрядно повозиться, чтобы одержать победу.

В поединке против Фернандес также не будет легко, но класс двух теннисисток серьезно разнится. Тем более три очных поединка остались за Онс.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в африканскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 2.22, победа Жабер — 1.67.

Прогноз: Жабер — более классная теннисистка, поэтому победа останется за ней.

Ставка: П2 за 1.67.

Альтернативный прогноз: Длительной игры не предвидится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.44