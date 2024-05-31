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    Жабер легко докажет превосходство?

    Фернандес — Жабер. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч третьего круга «Ролан Гаррос», 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Жабер
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    Канадка Лейла Фернандес и туниска Онс Жабер встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 15:30 мск. Фернандес — Жабер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 31 Мая 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 15:30 Онс Жабер

    Онс Жабер

  • Тунис
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    Лейла Фернандес

    Всем хочется, чтобы Фернандес хоть немного приблизилась к своим достижениям трёхлетней давности, когда канадка играла в финале US Open.

    Однако уже долго время Лейла представляет собой нестабильного середняка, от которого не заешь чего ждать в отдельно взятый день.

    По двум сыгранным матчам на парижских кортах сложно сделать какой-то цельный вывод о силе Лейлы, хотя ни одного сета в матчах против Понше и Сю Ван она соперницам не отдала.

    С Жабер будет жаркая битва, где Лейла отнюдь не фаворитка, и шансы «покусать» более сильную соперницу у канадки имеются.

    Онс Жабер

    Нельзя говорить, что Жабер находится в отличной форме, чтобы разрывать своих соперниц на «Ролан Гаррос».

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Уровень её игры в теннис и мастерства позволяет обыгрывать большинство тура даже при невзрачной игре, но с соперницами посильнее такой теннис не прокатит.

    Во втором круге соперницей была колумбийка Осорио Серрано, но даже с ней пришлось изрядно повозиться, чтобы одержать победу.

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    В поединке против Фернандес также не будет легко, но класс двух теннисисток серьезно разнится. Тем более три очных поединка остались за Онс.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в африканскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 2.22, победа Жабер — 1.67.

    Прогноз: Жабер — более классная теннисистка, поэтому победа останется за ней.

    Ставка: П2 за 1.67.

    Альтернативный прогноз: Длительной игры не предвидится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.44

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    Фернандес — Жабер. Канадка Лейла Фернандес и туниска Онс Жабер встретятся в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 31 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Жабер с коэффициентом 1.67.
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