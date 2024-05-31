Лейла Фернандес
Онс Жабер
Лейла Фернандес
Всем хочется, чтобы Фернандес хоть немного приблизилась к своим достижениям трёхлетней давности, когда канадка играла в финале US Open.
Однако уже долго время Лейла представляет собой нестабильного середняка, от которого не заешь чего ждать в отдельно взятый день.
По двум сыгранным матчам на парижских кортах сложно сделать какой-то цельный вывод о силе Лейлы, хотя ни одного сета в матчах против Понше и Сю Ван она соперницам не отдала.
С Жабер будет жаркая битва, где Лейла отнюдь не фаворитка, и шансы «покусать» более сильную соперницу у канадки имеются.
Онс Жабер
Нельзя говорить, что Жабер находится в отличной форме, чтобы разрывать своих соперниц на «Ролан Гаррос».
Уровень её игры в теннис и мастерства позволяет обыгрывать большинство тура даже при невзрачной игре, но с соперницами посильнее такой теннис не прокатит.
Во втором круге соперницей была колумбийка Осорио Серрано, но даже с ней пришлось изрядно повозиться, чтобы одержать победу.
В поединке против Фернандес также не будет легко, но класс двух теннисисток серьезно разнится. Тем более три очных поединка остались за Онс.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в африканскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 2.22, победа Жабер — 1.67.
Прогноз: Жабер — более классная теннисистка, поэтому победа останется за ней.
- 1.97Потапова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.67Данилович — Векич: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.95Паке — Вондроушова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.67.
Альтернативный прогноз: Длительной игры не предвидится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.44