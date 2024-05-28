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    Корпач не отдаст игру просто так?

    Крюгер — Корпач. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Тамара Корпач
    Американка Эшлин Крюгер и немка Тамара Корпач встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Крюгер — Корпач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эшлин Крюгер

    Прошлый сезон по сравнению с позапрошлым получился для Крюгер крайне невыразительным. Она потеряла в рейтинге, но не критически.

    Задача по этому сезону — максимально восстановиться в игре и кондициях, а с ними пока что есть очень большие сложности.

    Эшлин по нынешнему сезону только однажды смогла победить в трех матчах подряд, пробившись через квалификацию в третий круг соревнований в Дубае. Однако там на её пути встала Дарья Касаткина.

    В игре против немки именно Крюгер видится безоговорочной теннисисткой, однако за четыре последних сыгранных матча американка смогла одержать только одну победу.

    Тамара Корпач

    Прогресс немецкой спортсменки по прошлому году был виден невооруженным глазом, поэтому попадание Корпач в первую сотню рейтинга абсолютно заслуженное.

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    Особенно хорошо она выглядела на домашних соревнованиях в середине сезона. На траве так и вовсе от неё никто не ожидал такой прогрессивной игры.

    По этому сезону немке пока что похвастаться нечем, поскольку с начала года она победила всего лишь в четырех поединках, но и стартов на турнирах у неё было не лишком много.

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    В матче с Крюгер шансы на успех у Тамары не очень высокие, поскольку за американку молодость и выносливость.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Крюгер — 1.22, победа Корпач — 3.90.

    Прогноз: Корпач окажет сопротивление и не проиграет разгромно

    Ставка: Ф2 (+5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: В игре будет борьба

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.32.

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    Крюгер — Корпач. Американка Эшлин Крюгер и немка Тамара Корпач встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Крюгер — Корпач с коэффициентом 1.86.
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