Ван
В турнирах серии Большого шлема китайская теннисистка Яфань Ван дальше третьего круга не проходила. Лучший результа на Australian Open в 2024-м году.
Под эгидой WTA Ван выиграла всего один турнира, это было в 2019 году в мексиканском Акапулько. Тогда Яфань Ван обыграла в финале американку Софию Кенин (2:6, 6:3, 7:5).
В последних пяти матчах Яфань Ван добилась лишь одной победы, в Рабате китайская теннисистка переиграла соотечественницу Чжу Линь (2:1).
В рейтинге WTA Яфань Ван занимает 68 место.
Тимофеева
Мария Тимофеева в этом году уже играла в одном из турниров серии Большого шлема, дошла до 4-го круга на Australian Open в этом теннисном сезоне.
На прошедшем турнире в Риме Тимофеева смогла выйти в основную сетку розыгрыша. Россиянка в квалификации уступила Тэйле Пристон 4:6, 2:6.
В последних пяти матчах Тимофеева проиграла 4 встречи. Тимофеева занимает 106 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Ван в этом матче можно поставить за 1.91, победу. За успех Тимофеевой букмекеры предлагают за 1.90.
- 1.92Крейчикова — Голубич: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.29Зигемунд — Кенин: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.82Бронцетти — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Прогноз: Это тот случай, когда соперницы примерно одного из весовых категорий. Можно рискнуть и сыграть на победе теннисистки из России.
Рекомендуемая ставка: Победа Марии Тимофеевой с коэффициентом 1.83.