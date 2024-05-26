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    Тимофеева шагнёт во второй круг «Ролан Гаррос»?

    Ван — Тимофеева. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос» 26 мая 2024 года

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    Мария Тимофеева
    Российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет против китаянки Яфань Ван в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Ван — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ван

    В турнирах серии Большого шлема китайская теннисистка Яфань Ван дальше третьего круга не проходила. Лучший результа на Australian Open в 2024-м году.

    Под эгидой WTA Ван выиграла всего один турнира, это было в 2019 году в мексиканском Акапулько. Тогда Яфань Ван обыграла в финале американку Софию Кенин (2:6, 6:3, 7:5).

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    В последних пяти матчах Яфань Ван добилась лишь одной победы, в Рабате китайская теннисистка переиграла соотечественницу Чжу Линь (2:1).

    В рейтинге WTA Яфань Ван занимает 68 место.

    Тимофеева

    Мария Тимофеева в этом году уже играла в одном из турниров серии Большого шлема, дошла до 4-го круга на Australian Open в этом теннисном сезоне.

    На прошедшем турнире в Риме Тимофеева смогла выйти в основную сетку розыгрыша. Россиянка в квалификации уступила Тэйле Пристон 4:6, 2:6.

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    • В последних пяти матчах Тимофеева проиграла 4 встречи. Тимофеева занимает 106 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Ван в этом матче можно поставить за 1.91, победу. За успех Тимофеевой букмекеры предлагают за 1.90.

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    Прогноз: Это тот случай, когда соперницы примерно одного из весовых категорий. Можно рискнуть и сыграть на победе теннисистки из России.

    Рекомендуемая ставка: Победа Марии Тимофеевой с коэффициентом 1.83.

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    Ван — Тимофеева. Российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет против китаянки Яфань Ван в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Ван — Тимофеева с коэффициентом 1.83.
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