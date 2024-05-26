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    Виктория Азаренко выйдет во второй круг Ролан Гаррос?

    Азаренко — Подороска. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч первого круга Ролан Гаррос 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Подороска
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    Виктория Азаренко
    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против Нади Подороска из Аргентины в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Подороска: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 26 Мая 2024 года

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •  Виктория Азаренко 12:00 Надя Подорошка (Аргентина)

    Надя Подорошка (Аргентина)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Азаренко

    Заслуженный мастер спорта Беларуси в 2013-м году добралась до полуфинала Ролан Гаррос. Спустя 11 лет Виктория Азаренко планирует повторить успех. За плечами теннисистки также есть победа на Australian Open в 2012 и 2013 годах.

    На Умблдоне Азаренко дважды была полуфиналисткой, было это в 2011 и 2012, а на US Open беларуска трижды добралась до финала: в 2012, 2013 и 2020.

    На последнем рейтинговом турнире Азаренко в борьбе за выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме уступила Даниэль Коллинз из США (4:6,3:6).

    Все прогнозы на теннис

    На данный момент Виктория Азаренко занимает 21 место в рейтинге WTA. Беларуска — двукратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира.

    Подороска

    Надя Подороска — полуфиналистка двух турниров Большого шлема, аргентинская теннисистка в одиночном разряде добралась до 1/2 финала турнира на Открытом чемпионата Франции в 2020 году.

    В парном разряде Подороска также успешно сыграла на турнире Ролан Гаррос, добравшись до полуфинала в том же 2020 году.

    В первом круге нового розыгрыша Открытого чемпионата Франции Надя Подороска сыграет против беларуски Виктории Азаренко.

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    • На последнем турнире в Рабате (Марокко) теннисистка из Аргентины проиграла испанской сопернице Соррибес-Тормо (5:7, 6:3, 3:6), остановившись на стадии 1/8 финала. Надя Подороска занимает 59 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Подороска букмекеры предлагают за 4.04.

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    Прогноз: Виктория Азаренко более опытная спортсменка, нежели Надя Подороска. Спортсменка из Беларуси любит и умеет играть открыто. Можно ожидать результативную игру по геймам. В том, что Азаренко одержит победу над аргентинской спортсменкой, нет никаких сомнений.

    Рекомендуемая ставка: Тотал больше 19.5 с коэффициентом 1.80.

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    Азаренко — Подороска. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против Нади Подороска из Аргентины в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Азаренко — Подороска с коэффициентом 1.80.
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