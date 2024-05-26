Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сыграет против Нади Подороска из Аргентины в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдёт 26 мая, начало — в 12:00 мск. Азаренко — Подороска: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Азаренко

Заслуженный мастер спорта Беларуси в 2013-м году добралась до полуфинала Ролан Гаррос. Спустя 11 лет Виктория Азаренко планирует повторить успех. За плечами теннисистки также есть победа на Australian Open в 2012 и 2013 годах.

На Умблдоне Азаренко дважды была полуфиналисткой, было это в 2011 и 2012, а на US Open беларуска трижды добралась до финала: в 2012, 2013 и 2020.

На последнем рейтинговом турнире Азаренко в борьбе за выход в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме уступила Даниэль Коллинз из США (4:6,3:6).

Все прогнозы на теннис

На данный момент Виктория Азаренко занимает 21 место в рейтинге WTA. Беларуска — двукратная победительница турниров Большого шлема и бывшая первая ракетка мира.

Подороска

Надя Подороска — полуфиналистка двух турниров Большого шлема, аргентинская теннисистка в одиночном разряде добралась до 1/2 финала турнира на Открытом чемпионата Франции в 2020 году.

В парном разряде Подороска также успешно сыграла на турнире Ролан Гаррос, добравшись до полуфинала в том же 2020 году.

В первом круге нового розыгрыша Открытого чемпионата Франции Надя Подороска сыграет против беларуски Виктории Азаренко.

На последнем турнире в Рабате (Марокко) теннисистка из Аргентины проиграла испанской сопернице Соррибес-Тормо (5:7, 6:3, 3:6), остановившись на стадии 1/8 финала. Надя Подороска занимает 59 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Подороска букмекеры предлагают за 4.04.

Прогноз: Виктория Азаренко более опытная спортсменка, нежели Надя Подороска. Спортсменка из Беларуси любит и умеет играть открыто. Можно ожидать результативную игру по геймам. В том, что Азаренко одержит победу над аргентинской спортсменкой, нет никаких сомнений.

Рекомендуемая ставка: Тотал больше 19.5 с коэффициентом 1.80.