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    Самсонова выиграет третий матч подряд?

    Самсонова — Хаддад-Майя. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Страсбурге 23 мая 2024 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Хаддад-Майя: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 23 Мая 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 12:00 Беатрис Хаддад-Майя

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
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    Самсонова

    Людмила наконец-то выиграла два матча подряд — впервые с февраля, когда она дошла до полуфинала в Абу-Даби.

    После этого была целая серия провальных результатов, в том числе на грунте.

    В Страсбурге Самсонова начала с победы над чешкой Барбарой Крейчиковой — 6:2, 6:7, 6:4.

    Во втором круге российская теннисистка выиграла у Лейлы Фернандес — 4:6, 6:4, 6:2.

    Самсонова не только отдала первый сет, но и проигрывала 0:2 во втором, но в итоге совершила камбэк. Для нее это сейчас супер важно в психологическом плане.

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    Ну и отдельно стоит отметить ее игру в решающем сете: не отдала ни гейма на подаче и сделал два брейка.

    Хаддад-Майя

    Беатрис, стартовавшая сразу со второго раунда, начала турнир с победы над Эммой Наварро — 6:4, 7:6.

    Обе теннисистки просто ужасно играли на подаче, но бразильянка в итоге чуть лучше действовала в ключевых эпизодах.

    Хаддад-Майя взяла на приеме семь геймов, но при этом отыграла лишь 11 из 17 брейк-пойнтов. Очевидно, что это был очень нервный матч.

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    Лучшим результатом Хаддад-Майя на грунте в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Беатрис обыграла Сару Эррани, Наварро и Марию Саккари, после чего уступила Иге Свентек, при этом ей удалось взять сет в матче с первой ракеткой мира — 6:4, 0:6, 2:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.13, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: несмотря на то, что Людмила неплохо сыграла в предыдущем матче, все равно нет ни малейшей уверенности в том, что она проведет на хорошем уровне и предстоящую встречу с бразильянкой, которая, к слову, в прошлом году дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Самсонова — Хаддад-Майя. Россиянка Людмила Самсонова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Хаддад-Майя с коэффициентом 2.00.
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