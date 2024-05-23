Людмила Самсонова
Беатрис Хаддад-Майя
Самсонова
Людмила наконец-то выиграла два матча подряд — впервые с февраля, когда она дошла до полуфинала в Абу-Даби.
После этого была целая серия провальных результатов, в том числе на грунте.
В Страсбурге Самсонова начала с победы над чешкой Барбарой Крейчиковой — 6:2, 6:7, 6:4.
Во втором круге российская теннисистка выиграла у Лейлы Фернандес — 4:6, 6:4, 6:2.
Самсонова не только отдала первый сет, но и проигрывала 0:2 во втором, но в итоге совершила камбэк. Для нее это сейчас супер важно в психологическом плане.
Ну и отдельно стоит отметить ее игру в решающем сете: не отдала ни гейма на подаче и сделал два брейка.
Хаддад-Майя
Беатрис, стартовавшая сразу со второго раунда, начала турнир с победы над Эммой Наварро — 6:4, 7:6.
Обе теннисистки просто ужасно играли на подаче, но бразильянка в итоге чуть лучше действовала в ключевых эпизодах.
Хаддад-Майя взяла на приеме семь геймов, но при этом отыграла лишь 11 из 17 брейк-пойнтов. Очевидно, что это был очень нервный матч.
Лучшим результатом Хаддад-Майя на грунте в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Беатрис обыграла Сару Эррани, Наварро и Марию Саккари, после чего уступила Иге Свентек, при этом ей удалось взять сет в матче с первой ракеткой мира — 6:4, 0:6, 2:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 2.13, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: несмотря на то, что Людмила неплохо сыграла в предыдущем матче, все равно нет ни малейшей уверенности в том, что она проведет на хорошем уровне и предстоящую встречу с бразильянкой, которая, к слову, в прошлом году дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос».
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.