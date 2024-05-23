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    Кепферу и Этчеверри понадобится третий сет?

    Кепфер — Этчеверри. Ставка (к. 2.32) и прогноз на турнир в Лионе 23 мая 2024 года

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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против немца Доминика Кепфера в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Кепфер — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кепфер

    Доминик в среду обыграл одного из фаворитов турнира — Юго Эмбера.

    Немец слабо начал, но в итоге совершил камбэк — 2:6, 6:4, 6:4. Во втором и третьем сете ему очень помогли ошибки француза на подаче.

    Примечательно, что Котов второй раз в этом году обыграл Эмбера, который несколько месяцев назад дебютировал в топ-15.

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    Кепфер выиграл не менее двух матчей на грунте на втором турнире подряд. На «Мастерсе» в Риме 30-летний теннисист добрался до третьего раунда.

    Этчеверри

    Томас в предыдущем раунде играл против Тьяго Сейбота Уайлда. Первый сет получился сложным, а во втором бразилец снялся из-за травмы — 7:5, 3:0.

    В первом матче аргентинец одержал волевую победу над Николасом Санчесом Искьердо — 1:6, 6:2, 6:2.

    В этом году Этчеверри провел на грунте уже 21 матч, в которых одержал 13 побед.

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    Но также стоит отметить, что больше двух матчей на грунте в 2024-м он выиграл только на турнире в Барселоне, где дошел до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.23, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: скорее всего, будет серьезная битва за место в полуфинале. С мотивацией здесь ни у кого не будет проблем.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов. Немец и аргентинец вряд ли позволят зрителям скучать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.

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    Кепфер — Этчеверри. Аргентинец Томас Этчеверри сыграет против немца Доминика Кепфера в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кепфер — Этчеверри с коэффициентом 2.32.
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