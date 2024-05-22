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    Сейбот Уайлд возьмет реванш у Этчеверри?

    Сейбот Уайлд — Этчеверри. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Лионе 22 мая 2024 года

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    Томас Этчеверри
    Аргентинец Тьяго Сейбот Уайлд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Сейбот Уайлд — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго в первом раунде одержал уверенную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:1.

    На прошлой неделе бразилец неудачно выступил на «челленджере» в Турине. Уже в первом матче он проиграл финну Эмилю Руусувуори.

    Пока что лучшим результатом Сейбота Уайлда на грунте в этом году остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. В испанской столице 24-летний теннисист выиграл у Романа Саффиулина и Лоренцо Музетти, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).

    Примечательно, что Сейбот Уайлд ранее в этом сезоне дебютировал в топ-60 благодаря успешным выступлениям в Индиан-Уэллсе и Майами — в обоих случаях он добрался до третьего раунда. До сих пор у него не было подобных успехов на харде.

    Этчеверри

    Томас на старте турнира выиграл у Николаса Санчеса Искьердо — 1:6, 6:2, 6:2.

    Аргентинец, похоже, немного недооценил испанца, занимающего в рейтинге всего лишь 260-е место. Как оказалось, этот парень тоже умеет играть.

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Этчеверри проиграл в третьем круге поляку Хуберту Хуркачу (5:7, 2:6).

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    Перед этим прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» неудачно выступил в Мадриде, проиграв в первом матче Денису Шаповалову.

    По-настоящему успешным получился только турнир в Барселоне — здесь Этчеверри дошел до полуфинала.

    Но в целом можно сказать, что этой весной от него ждали большего.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сейбота Уайлда в этом матче можно поставить за 2.08, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: ранее в этом месяце Томас выиграл у Тьяго во втором круге римского «Мастерсе» — 6:3, 7:5.

    Но это не самый убедительный аргумент в пользу аргентинца. Очевидно, что бразилец способен взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Сейбот Уайлд — Этчеверри. Аргентинец Тьяго Сейбот Уайлд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сейбот Уайлд — Этчеверри с коэффициентом 1.88.
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