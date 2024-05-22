Аргентинец Тьяго Сейбот Уайлд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Сейбот Уайлд — Этчеверри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сейбот Уайлд

Тьяго в первом раунде одержал уверенную победу над испанцем Педро Мартинесом — 6:4, 6:1.

На прошлой неделе бразилец неудачно выступил на «челленджере» в Турине. Уже в первом матче он проиграл финну Эмилю Руусувуори.

Пока что лучшим результатом Сейбота Уайлда на грунте в этом году остается выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде. В испанской столице 24-летний теннисист выиграл у Романа Саффиулина и Лоренцо Музетти, после чего уступил Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6).

Примечательно, что Сейбот Уайлд ранее в этом сезоне дебютировал в топ-60 благодаря успешным выступлениям в Индиан-Уэллсе и Майами — в обоих случаях он добрался до третьего раунда. До сих пор у него не было подобных успехов на харде.

Этчеверри

Томас на старте турнира выиграл у Николаса Санчеса Искьердо — 1:6, 6:2, 6:2.

Аргентинец, похоже, немного недооценил испанца, занимающего в рейтинге всего лишь 260-е место. Как оказалось, этот парень тоже умеет играть.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Этчеверри проиграл в третьем круге поляку Хуберту Хуркачу (5:7, 2:6).

Перед этим прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» неудачно выступил в Мадриде, проиграв в первом матче Денису Шаповалову.

По-настоящему успешным получился только турнир в Барселоне — здесь Этчеверри дошел до полуфинала.

Но в целом можно сказать, что этой весной от него ждали большего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сейбота Уайлда в этом матче можно поставить за 2.08, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: ранее в этом месяце Томас выиграл у Тьяго во втором круге римского «Мастерсе» — 6:3, 7:5.

Но это не самый убедительный аргумент в пользу аргентинца. Очевидно, что бразилец способен взять реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.