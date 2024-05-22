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    Александрова на этот раз проиграет Линетт?

    Александрова — Линетт. Ставка (к. 2.34) и прогноз на турнир в Страсбурге 22 мая 2024 года

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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. Александрова — Линетт: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 22 Мая 2024 года

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •  Екатерина Александрова 11:00 Магда Линетт

    Магда Линетт

  • Польша
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    Александрова

    Екатерина на этой неделе наконец-то прервала ужасную серию поражений.

    Похоже, россиянка конкретно расслабилась после сенсационного выхода в полуфинал «Мастерса» в Майами, на котором она выиграла у Иги Свентек и Джессики Пегулы.

    После этого Александрова не выиграла ни одного матча на четырех грунтовых турнирах — в Чарльстоне, Штутгарте, Мадриде и Риме.

    На «тысячнике» в Италии 18-я ракетка мира проиграла белоруске Александре Соснович со счетом 0:6, 1:6.

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    В Страсбурге Александрова начала с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:0, 7:5.

    Линетт

    Магда в первом раунде одержала победу над румынкой Сораной Кырстей — 7:5, 7:5.

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    • Лучшим результатом польской теннисистки на грунте в этом году пока остается выход в финал на турнире в Руане. В решающем матче она проиграла американке Слоан Стивенс.

    В американском Чарльстоне Линетт обыграла Петру Мартич и Даяну Ястремскую, после чего уступила Пегуле.

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    На «тысячнике» в Мадриде и Риме Линетт не смогла пройти второй круг, проиграв Арине Соболенко и Виктории Азаренко соответственно.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на выход в следующий раунд. И на Александрову, и на победу Линетт можно поставить за 1.91.

    Прогноз: Екатерина выиграла два из четырех предыдущих матчей против Магды. Два года назад она разгромила польку на грунте в Чарльстоне. А в начале этого сезона россиянка обыграла Линетт в Аделаиде, но здесь ей понадобился третий сет — 3:6, 7:6, 7:5.

    Скорее всего, в предстоящем матче Александровой тоже придется понервничать. Как-то чересчур неуверенно она в последнее время играет на грунте.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.

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    Александрова — Линетт. Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира в Страсбурге (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Александрова — Линетт с коэффициентом 2.34.
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