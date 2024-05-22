Екатерина Александрова
Магда Линетт
Александрова
Екатерина на этой неделе наконец-то прервала ужасную серию поражений.
Похоже, россиянка конкретно расслабилась после сенсационного выхода в полуфинал «Мастерса» в Майами, на котором она выиграла у Иги Свентек и Джессики Пегулы.
После этого Александрова не выиграла ни одного матча на четырех грунтовых турнирах — в Чарльстоне, Штутгарте, Мадриде и Риме.
На «тысячнике» в Италии 18-я ракетка мира проиграла белоруске Александре Соснович со счетом 0:6, 1:6.
В Страсбурге Александрова начала с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:0, 7:5.
Линетт
Магда в первом раунде одержала победу над румынкой Сораной Кырстей — 7:5, 7:5.
Лучшим результатом польской теннисистки на грунте в этом году пока остается выход в финал на турнире в Руане. В решающем матче она проиграла американке Слоан Стивенс.
В американском Чарльстоне Линетт обыграла Петру Мартич и Даяну Ястремскую, после чего уступила Пегуле.
На «тысячнике» в Мадриде и Риме Линетт не смогла пройти второй круг, проиграв Арине Соболенко и Виктории Азаренко соответственно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на выход в следующий раунд. И на Александрову, и на победу Линетт можно поставить за 1.91.
Прогноз: Екатерина выиграла два из четырех предыдущих матчей против Магды. Два года назад она разгромила польку на грунте в Чарльстоне. А в начале этого сезона россиянка обыграла Линетт в Аделаиде, но здесь ей понадобился третий сет — 3:6, 7:6, 7:5.
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Скорее всего, в предстоящем матче Александровой тоже придется понервничать. Как-то чересчур неуверенно она в последнее время играет на грунте.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.