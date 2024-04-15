Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кудерметова

Вероника в начале апреля наконец-то выиграла два матча подряд, прервав просто кошмарную серию турниров.

Россиянка дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире в Чарльстоне. С учетом всех предыдущих неудач в сезоне это действительно успех.

Кудерметова одержала победы над Шелби Роджерс и Беатрис Хаддад-Майя, после чего уступила Марии Саккари.

Все прогнозы на теннис

В матче против гречанки Кудерметова взяла лишь шесть геймов, но в целом это было не самое плохое выступление. После трех сложнейших месяцев теперь должно стать хоть немного полегче в психологическом плане.

Крейчикова

Барбора тем временем пропустила два месяца из-за проблем со здоровьем.

Сначала чешскую теннисистку беспокоила травма спины, а потом она подхватила инфекцию верхних дыхательных путей, из-за которой не смогла сыграть в Майами.

В январе Крейчикова дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. В четвертом раунде чемпионка Ролан Гарро-2021 остановила 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

В Абу-Даби бывшая вторая ракетка мира проиграла в четвертьфинале Людмиле Самсоновой. С тех пор она пока не провела ни одного матча.

Крейчикова слабо провела два предыдущих грунтовых сезона из-за травм. В 2024-м она не прошла ни раунда на Ролан Гаррос, сразу же проиграв украинке Лесе Цуренко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: несмотря на то, что у Вероники слишком много неудачных результатов в этом году, предположим, что она все-таки обыграет соперницу, которая вряд ли успела набрать оптимальную форму после травмы и неприятной болезни.

К слову, в прошлом году россиянка выиграла у Крейчиковой на турнире в Дохе — 6:4, 3:6, 7:6.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.