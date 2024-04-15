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    Сможет ли Кудерметова обыграть Крейчикову?

    Кудерметова — Крейчикова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Крейчикова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:00 мск. Кудерметова — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 15 Апреля 2024 года

    Кудерметова

    Вероника в начале апреля наконец-то выиграла два матча подряд, прервав просто кошмарную серию турниров.

    Россиянка дошла до четвертьфинала на грунтовом турнире в Чарльстоне. С учетом всех предыдущих неудач в сезоне это действительно успех.

    Кудерметова одержала победы над Шелби Роджерс и Беатрис Хаддад-Майя, после чего уступила Марии Саккари.

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    В матче против гречанки Кудерметова взяла лишь шесть геймов, но в целом это было не самое плохое выступление. После трех сложнейших месяцев теперь должно стать хоть немного полегче в психологическом плане.

    Крейчикова

    Барбора тем временем пропустила два месяца из-за проблем со здоровьем.

    Сначала чешскую теннисистку беспокоила травма спины, а потом она подхватила инфекцию верхних дыхательных путей, из-за которой не смогла сыграть в Майами.

    В январе Крейчикова дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. В четвертом раунде чемпионка Ролан Гарро-2021 остановила 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

    В Абу-Даби бывшая вторая ракетка мира проиграла в четвертьфинале Людмиле Самсоновой. С тех пор она пока не провела ни одного матча.

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    Крейчикова слабо провела два предыдущих грунтовых сезона из-за травм. В 2024-м она не прошла ни раунда на Ролан Гаррос, сразу же проиграв украинке Лесе Цуренко.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.76, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.07.

    Прогноз: несмотря на то, что у Вероники слишком много неудачных результатов в этом году, предположим, что она все-таки обыграет соперницу, которая вряд ли успела набрать оптимальную форму после травмы и неприятной болезни.

    К слову, в прошлом году россиянка выиграла у Крейчиковой на турнире в Дохе — 6:4, 3:6, 7:6.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Крейчикова с коэффициентом 1.92. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кудерметова обыграть Крейчикову?
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