Канадец Денис Шаповалов сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 02:00 мск. Гирон — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гирон

Маркос слабо провел недавние турниры, но начало сезона все равно получилось для него очень даже успешным.

В первой половине февраля американский теннисист дошел до финала в Далласе. В решающем матче он уступил Томми Полу.

Вскоре после этого Гирон добрался до полуфинала в Делрэй-Бич. В шаге от финала 51-я ракетка мира проиграл Тейлору Фритцу.

На «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами Гирон не прошел ни раунда, проиграв Танаси Коккинакису и Доминику Кепферу соответственно.

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В прошлом году лучшим результатом Маркоса на грунте стал выход в третий круг Ролан Гаррос. Еще два матча он выиграл на турнире в Мюнхене.

Шаповалов

Денис по-прежнему находится за пределами топ-100, но сейчас он, кажется, как никогда близок к своей оптимальной форме.

В конце прошлого месяца бывшая десятая ракетка мира дошел до третьего раунда на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Главным событием стала победа Шаповалова над греком Стефаносом Циципасом (6:2, 6:4) во втором круге.

Дальше было поражение от итальянца Маттео Арнальди (3:6, 6:7), но по игре Шаповалов и здесь выглядел довольно убедительно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 2.21, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: когда Денис в порядке, он способен демонстрировать свой лучший теннис на любом покрытии, в том числе на грунте. Возможно, это чересчур смелое предположение, но мы все-таки считаем, что представитель Канады обыграет американского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-1,5) за 1.88.