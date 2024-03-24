Павлюченкова
Настя начала турнир с классной победы над американкой Шелби Роджерс — 6:2, 6:1.
В этом матче ключевым моментом стала слабая игра соперницы на подаче — россиянка реализовала пять брейк-пойнтов.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Павлюченкова дошла до четвертого круга, где уступила украинке Марте Костюк (4:6, 1:6). Перед этим бывшая 11-я ракетка мира выиграла у Нурии Парризас-Диас и Беатрис Хаддад-Майя.
Примечательно, что незадолго до этого она проиграла Костюк в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.
Лучшим результатом Павлюченковой в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе.
Александрова
Екатерина начала турнир с победы над Донной Векич, которая в прошлом месяце обыграла в Дубае белоруску Арину Соболенко.
Россиянка хватило двух сетов для победы над хорватской теннисисткой — 6:3, 6:4.
Несмотря на счет, этот матч сложно назвать простым. Достаточно сказать, что Александрова спасла все девять брейк-пойнтов. Без везения здесь явно не обошлось.
Александрова прервала серию из трех поражений. Ранее она уступила Иги Свентек на турнире в Дохе и не выиграла ни одного матча в Дубае и Индиан-Уэллс.
В прошлом году Екатерина дошла в Майами до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.51.
Прогноз: прошлой осенью Настя выиграла у Екатерины в Токио со счетом 6:2, 7:5. И мы склоняемся к тому, что Павлюченкова снова остановит соотечественницу.
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Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-3,0) за 1.92.