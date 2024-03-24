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    Александрова возьмет реванш у Павлюченковой?

    Павлюченкова — Александрова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Александрова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова встретятся в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 19:30 мск. Павлюченкова — Александрова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Павлюченкова

    Настя начала турнир с классной победы над американкой Шелби Роджерс — 6:2, 6:1.

    В этом матче ключевым моментом стала слабая игра соперницы на подаче — россиянка реализовала пять брейк-пойнтов.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Павлюченкова дошла до четвертого круга, где уступила украинке Марте Костюк (4:6, 1:6). Перед этим бывшая 11-я ракетка мира выиграла у Нурии Парризас-Диас и Беатрис Хаддад-Майя.

    Примечательно, что незадолго до этого она проиграла Костюк в четвертьфинале турнира в Сан-Диего.

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    Лучшим результатом Павлюченковой в этом сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира WTA 1000 в Дохе.

    Александрова

    Екатерина начала турнир с победы над Донной Векич, которая в прошлом месяце обыграла в Дубае белоруску Арину Соболенко.

    Россиянка хватило двух сетов для победы над хорватской теннисисткой — 6:3, 6:4.

    Несмотря на счет, этот матч сложно назвать простым. Достаточно сказать, что Александрова спасла все девять брейк-пойнтов. Без везения здесь явно не обошлось.

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    Александрова прервала серию из трех поражений. Ранее она уступила Иги Свентек на турнире в Дохе и не выиграла ни одного матча в Дубае и Индиан-Уэллс.

    В прошлом году Екатерина дошла в Майами до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.51.

    Прогноз: прошлой осенью Настя выиграла у Екатерины в Токио со счетом 6:2, 7:5. И мы склоняемся к тому, что Павлюченкова снова остановит соотечественницу.

    Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой с форой по геймам (-3,0) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Александрова с коэффициентом 1.92. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на теннис. Александрова возьмет реванш у Павлюченковой?
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