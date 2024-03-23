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    Шевченко снова проиграет Хуркачу с разгромным счетом?

    Шевченко — Хуркач. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Майми 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Хуркач
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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против поляка Хуберта Хуркача во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:30 мск. Шевченко — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шевченко

    У Саши в первом раунде был самый настоящий бой против Даниэля Галана. Мы все-таки не зря предполагаги, что этот колумбиец может стать для него очень серьезным препятствием.

    Шевченко дожал южноамериканского грунтовика только в третьем сете — 6:7, 7:6, 7:5.

    Тай-брейк второго сета превратился в настоящую нервотрепку, но новоиспеченному представителю Казахстана все-таки кое-как удалось перевести игру в третью партию.

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    В общем, пока Шевченко тяжело даются матчи на открытых кортах, в помещении он играет заметно лучше, достаточно взглянуть на результаты.

    Хуркач

    Хуберт, как обычно, попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс поляк впервые в сезоне не прошел ни одного раунда.

    Хуркач в первом же матче проиграл Гаэлю Монфису — 0:6, 7:6, 2:6. По всей видимости, он никак не ожидал, что 37-летнему французу хватит сил носиться по корту даже в третьем сете.

    Французы в этом сезоне внезапно стали серьезной проблемой для Хуби. В прошлом месяце он дважды проиграл Юго Эмберу — сначала в полуфинале турнира в Марселе, а потом в Дубае в матче 1/4 финала.

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    Но также стоит отметить, что Хуркач в предыдущих сезонах очень успешно выступал в Майами. Более того, в 2021-м он выиграл здесь свой первый титул на «тысячнике».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 5.20, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: в феврале Хуберт спокойно выиграл у Саши в Марселе — 6:1, 6:4. Разгромом вполне может завершиться и предстоящая встреча. Вряд ли Шевченко справится с коварной и мощной подачей польского гиганта.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов меньше 22,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Шевченко — Хуркач с коэффициентом 1.92. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко снова проиграет Хуркачу с разгромным счетом?
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