Белоруска Арина Соболенко сыграет против британки Эммы Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Радукану — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Радукану

Эмма впервые в сезоне прошла два раунда и при этом до сих пор не проиграла ни сета.

В стартовом матче британка спокойно выиграла у испанки Ребеки Масаровой — 6:2, 6:3.

После этой игра она призналась, что только сейчас чувствует себя здоровой, тогда как предыдущие два месяца получились непростыми из-за затянувшегося процесса восстановления после травм.

Во втором раунде соперницей Радукану стала Даяна Ястремская. Украинка слабо начала матч, а при счете 4:0 в пользу Эммы и вовсе решила сняться.

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В прошлом году чемпионка US Open-2021 дошла в Индиан-Уэллс до четвертого круга, где проиграла Иге Свентек.

Соболенко

Арина тем временем была очень близка к тому, чтобы не выиграть ни одного матча на втором турнире подряд.

Белорусская теннисистка с трудом дожала Пэйтон Стернс — 6:7, 6:2, 7:6.

В решающем сете вторая ракетка мира спасла четыре матчбола при счете 4:5 на приеме. Американка еще долго будет вспоминать этот триллер.

После матча Соболенко старалась акцентировать на том, что соперница играла на высоком уровне, и, соответственно, события здесь не должны вызывать удивления.

Но факт остается фактом, после победы на Открытом чемпионате Австралии Соболенко проиграла Донне Векич в Дубае и с трудом дожала 64-ю ракетку мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 5.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: скорее всего, на этот раз Арина не станет драматизировать. Но в то же время можно предположить, что британка избежит разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 1.92.