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    Соболенко не хватит двух сетов для победы над Радукану?

    Радукану — Соболенко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против британки Эммы Радукану в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 22:30 мск. Радукану — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Радукану

    Эмма впервые в сезоне прошла два раунда и при этом до сих пор не проиграла ни сета.

    В стартовом матче британка спокойно выиграла у испанки Ребеки Масаровой — 6:2, 6:3.

    После этой игра она призналась, что только сейчас чувствует себя здоровой, тогда как предыдущие два месяца получились непростыми из-за затянувшегося процесса восстановления после травм.

    Во втором раунде соперницей Радукану стала Даяна Ястремская. Украинка слабо начала матч, а при счете 4:0 в пользу Эммы и вовсе решила сняться.

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    В прошлом году чемпионка US Open-2021 дошла в Индиан-Уэллс до четвертого круга, где проиграла Иге Свентек.

    Соболенко

    Арина тем временем была очень близка к тому, чтобы не выиграть ни одного матча на втором турнире подряд.

    Белорусская теннисистка с трудом дожала Пэйтон Стернс — 6:7, 6:2, 7:6.

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    • В решающем сете вторая ракетка мира спасла четыре матчбола при счете 4:5 на приеме. Американка еще долго будет вспоминать этот триллер.

    После матча Соболенко старалась акцентировать на том, что соперница играла на высоком уровне, и, соответственно, события здесь не должны вызывать удивления.

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    Но факт остается фактом, после победы на Открытом чемпионате Австралии Соболенко проиграла Донне Векич в Дубае и с трудом дожала 64-ю ракетку мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 5.10, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: скорее всего, на этот раз Арина не станет драматизировать. Но в то же время можно предположить, что британка избежит разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 17,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Радукану — Соболенко с коэффициентом 1.92. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко не хватит двух сетов для победы над Радукану?
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