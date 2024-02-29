ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тодд Боэли От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси» Антуан Гризманн«Атлетик» — «Атлетико». Онлайн Умар НурмагомедовИнтригующий бой Розенстрайка и Газиева, возвращение Умара Нурмагомедова. Анонс карда UFC Vegas 87
    Все новости спорта

    Павлюченкова начнет в Сан-Диего с разгромной победы?

    Павлюченкова — Ван. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Сан-Диего 1 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Ван
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Синьюй Ван во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 1 марта, начало — в 03:00 мск. Павлюченкова — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Павлюченкова

    Анастасия попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

    На прошлой неделе Павлюченкова снялась с матча против Людмилы Самсоновой на турнире в Дубае. Девушки должны были сыграть в рамках второго круга, но Настя в итоге не вышла на корт из-за плохого самочувствия.

    Хотя за день до этого она уверенно разобралась с чешкой Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

    Скорее всего, Павлюченкову просто «догнала» усталость после изнурительной недели в Дохе, где она дошла до полуфинала на турнире WTA 1000.

    Все прогнозы на теннис

    Кроме того, в начале февраля бывшая 11-я ракетка мира остановилась в шаге от финала в австрийском Линце.

    Павлюченкова очень бодро начала новый сезон, и есть подозрение, что уже в самое ближайшее время она вернется в топ-20.

    Ван

    Синьюй в первом раунде одержала победу над датчанкой Кларой Таусон — 6:2, 2:6, 6:1.

    Китаянка пятый раз в сезоне вышла во второй круг, но также стоит отметить, что больше одного матча она до сих пор выиграла только в Хуахине (Таиланд), где дошла до полуфинала.

    На недавнем турнире в Дубае Ван проиграла в первом круге хорватке Донне Векич (6:2, 6:4), которая в следующем матче сенсационно остановил Арину Соболенко.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В Дохе 22-летняя теннисистка начала с разгромной победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя, после чего уступила белоруске Виктории Азаренко.

    Также стоит отметить, что в Абу-Даби Синьюй проиграла в первом раунде испанке Кристине Букше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ван букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: у Насти была возможность восстановить силы и прийти в себя эмоционально, поэтому логично предположить, что она уверенно обыграет китайскую теннисистку. Вполне вероятно, что россиянке хватит и двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аль-Вахда — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Медведев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Анортосис — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Галатасарай — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Блинкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Павлюченкова — Ван с коэффициентом 2.07. Дата матча: 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова начнет в Сан-Диего с разгромной победы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры