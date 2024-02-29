Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против китаянки Синьюй Ван во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 1 марта, начало — в 03:00 мск. Павлюченкова — Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Павлюченкова

Анастасия попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе Павлюченкова снялась с матча против Людмилы Самсоновой на турнире в Дубае. Девушки должны были сыграть в рамках второго круга, но Настя в итоге не вышла на корт из-за плохого самочувствия.

Хотя за день до этого она уверенно разобралась с чешкой Мари Боузковой — 6:4, 6:3.

Скорее всего, Павлюченкову просто «догнала» усталость после изнурительной недели в Дохе, где она дошла до полуфинала на турнире WTA 1000.

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Кроме того, в начале февраля бывшая 11-я ракетка мира остановилась в шаге от финала в австрийском Линце.

Павлюченкова очень бодро начала новый сезон, и есть подозрение, что уже в самое ближайшее время она вернется в топ-20.

Ван

Синьюй в первом раунде одержала победу над датчанкой Кларой Таусон — 6:2, 2:6, 6:1.

Китаянка пятый раз в сезоне вышла во второй круг, но также стоит отметить, что больше одного матча она до сих пор выиграла только в Хуахине (Таиланд), где дошла до полуфинала.

На недавнем турнире в Дубае Ван проиграла в первом круге хорватке Донне Векич (6:2, 6:4), которая в следующем матче сенсационно остановил Арину Соболенко.

В Дохе 22-летняя теннисистка начала с разгромной победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя, после чего уступила белоруске Виктории Азаренко.

Также стоит отметить, что в Абу-Даби Синьюй проиграла в первом раунде испанке Кристине Букше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Павлюченкову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Ван букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: у Насти была возможность восстановить силы и прийти в себя эмоционально, поэтому логично предположить, что она уверенно обыграет китайскую теннисистку. Вполне вероятно, что россиянке хватит и двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Павлюченковой в двух сетах за 2.04.