Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 22:00 мск. Блинкова — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Блинкова

Анна в первом раунде преподнесла мини-сенсацию, выиграв у бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки.

Россиянка совершила эффектный камбэк: в этом матче ей удалось отыграться со счета 1:6, 0:2.

Похоже, датчанка слишком рано поверила в собственный успех, чем и воспользовалась Блинкова, для которой это всего лишь вторая победа после Открытого чемпионата Австралии.

На турнире в австрийском Линце Блинкова проиграла в первом круге немке Юле Нимайер, а в Клуж-Напоке уступила во втором раунде испанке Нурие Парризас-Диас.

Все прогнозы на теннис

В новом сезоне Анна до сих пор смогла выиграть больше одного матча только на Australian Open. В Мельбурне она добралась до третьего круга.

Ястремская

Даяна начала турнир с победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:4, 5:7, 6:1.

Первые два сета получились максимально нервными, а в решающем украинка показала свой лучший теннис, отдав сопернице на собственной подаче лишь три очка.

На недавнем турнире в Дубае Ястремская проиграла в первом раунде россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 0:6, 6:1, 0:6. Похоже, здесь она заметно перенервничала, по-другому объяснить такие перепады в игре очень сложно.

Но сейчас все знают, что Ястремская способна конкурировать почти со всеми. В январе Даяна дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, благодаря чему на какое-то время вернулась в топ-30.

В Мельбурне 33-я ракетка мира выиграла у Маркеты Вондроушовой, Виктории Азаренко и Линды Носковой, которая сенсационно остановила Игу Свентек.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.16, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.70.

Прогноз: в прошлом году Анна проиграла Даяне на грунте в испанском Реусе — 4:6, 5:7. Скорее всего, украинка снова выиграет. Блинковой всегда сложно играть против соперниц, которые стараются действовать в атакующем стиле.

Рекомендуемая ставка: победа Ястремской с форой по геймам (-2,5) за 1.97.