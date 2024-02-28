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    Блинкова возьмет реванш у Ястремской?

    Блинкова — Ястремская. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Сан-Диего 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блинкова — Ястремская
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Даяны Ястремской во втором круге турнира в Сан-Диего (США). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 22:00 мск. Блинкова — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Блинкова

    Анна в первом раунде преподнесла мини-сенсацию, выиграв у бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки.

    Россиянка совершила эффектный камбэк: в этом матче ей удалось отыграться со счета 1:6, 0:2.

    Похоже, датчанка слишком рано поверила в собственный успех, чем и воспользовалась Блинкова, для которой это всего лишь вторая победа после Открытого чемпионата Австралии.

    На турнире в австрийском Линце Блинкова проиграла в первом круге немке Юле Нимайер, а в Клуж-Напоке уступила во втором раунде испанке Нурие Парризас-Диас.

    Все прогнозы на теннис

    В новом сезоне Анна до сих пор смогла выиграть больше одного матча только на Australian Open. В Мельбурне она добралась до третьего круга.

    Ястремская

    Даяна начала турнир с победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:4, 5:7, 6:1.

    Первые два сета получились максимально нервными, а в решающем украинка показала свой лучший теннис, отдав сопернице на собственной подаче лишь три очка.

    На недавнем турнире в Дубае Ястремская проиграла в первом раунде россиянке Веронике Кудерметовой со счетом 0:6, 6:1, 0:6. Похоже, здесь она заметно перенервничала, по-другому объяснить такие перепады в игре очень сложно.

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    Но сейчас все знают, что Ястремская способна конкурировать почти со всеми. В январе Даяна дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, благодаря чему на какое-то время вернулась в топ-30.

    В Мельбурне 33-я ракетка мира выиграла у Маркеты Вондроушовой, Виктории Азаренко и Линды Носковой, которая сенсационно остановила Игу Свентек.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 2.16, победу Ястремской букмекеры предлагают за 1.70.

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    Прогноз: в прошлом году Анна проиграла Даяне на грунте в испанском Реусе — 4:6, 5:7. Скорее всего, украинка снова выиграет. Блинковой всегда сложно играть против соперниц, которые стараются действовать в атакующем стиле.

    Рекомендуемая ставка: победа Ястремской с форой по геймам (-2,5) за 1.97.

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    Блинкова — Ястремская: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Блинкова возьмет реванш у Ястремской?
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