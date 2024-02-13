Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 14:00 мск. Костюк — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Марта начала турнир с победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:5.

Украинка в целом неплохо сыграла на собственной подаче и очень эффективно действовала на приеме, реализовав пять брейк-пойнтов.

Главным успехом Костюк в новом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс, Элины Аванесян и Марии Тимофеевой, после чего уступила Кори Гауфф.

На турнире в Аделаиде Костюк тоже показала достойный результат, дойдя до четвертьфинала.

Павлюченкова

Анастасия в первом раунде одержала победу над Дарьей Касаткиной, которая за сутки до этого играла против Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.

Как и ожидалось, Касаткиной не хватило энергии и эмоций, Павлюченковой хватило двух сетов для победы над соотечественницей — 6:2, 7:6.

Правда, здесь все равно важно отметить, что Настя показала далеко не лучший свой теннис. Достаточно сказать, что у соперницы было 16 брейк-пойнтов.

Все прогнозы на теннис

В начале февраля Павлюченкова дошла до полуфинала в австрийском Линце, а перед Открытым чемпионатом Австралии — до четвертьфинала в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 1.87, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.94.

Скорее всего, будет максимально эмоциональный и напряженный матч. Здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.99.