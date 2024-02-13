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    Павлюченкова дожмет Костюк в третьем сете?

    Костюк — Павлюченкова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Дохе 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Костюк — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 14:00 мск. Костюк — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Костюк

    Марта начала турнир с победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:5.

    Украинка в целом неплохо сыграла на собственной подаче и очень эффективно действовала на приеме, реализовав пять брейк-пойнтов.

    Главным успехом Костюк в новом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В Мельбурне Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс, Элины Аванесян и Марии Тимофеевой, после чего уступила Кори Гауфф.

    На турнире в Аделаиде Костюк тоже показала достойный результат, дойдя до четвертьфинала.

    Павлюченкова

    Анастасия в первом раунде одержала победу над Дарьей Касаткиной, которая за сутки до этого играла против Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.

    Как и ожидалось, Касаткиной не хватило энергии и эмоций, Павлюченковой хватило двух сетов для победы над соотечественницей — 6:2, 7:6.

    Правда, здесь все равно важно отметить, что Настя показала далеко не лучший свой теннис. Достаточно сказать, что у соперницы было 16 брейк-пойнтов.

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    В начале февраля Павлюченкова дошла до полуфинала в австрийском Линце, а перед Открытым чемпионатом Австралии — до четвертьфинала в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.87, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.94.

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    Скорее всего, будет максимально эмоциональный и напряженный матч. Здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Костюк — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова дожмет Костюк в третьем сете?
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