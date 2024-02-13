Костюк
Марта начала турнир с победы над американкой Кэролайн Доулхайд — 6:3, 7:5.
Украинка в целом неплохо сыграла на собственной подаче и очень эффективно действовала на приеме, реализовав пять брейк-пойнтов.
Главным успехом Костюк в новом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс, Элины Аванесян и Марии Тимофеевой, после чего уступила Кори Гауфф.
На турнире в Аделаиде Костюк тоже показала достойный результат, дойдя до четвертьфинала.
Павлюченкова
Анастасия в первом раунде одержала победу над Дарьей Касаткиной, которая за сутки до этого играла против Елены Рыбакиной в финале турнира в Абу-Даби.
Как и ожидалось, Касаткиной не хватило энергии и эмоций, Павлюченковой хватило двух сетов для победы над соотечественницей — 6:2, 7:6.
Правда, здесь все равно важно отметить, что Настя показала далеко не лучший свой теннис. Достаточно сказать, что у соперницы было 16 брейк-пойнтов.
В начале февраля Павлюченкова дошла до полуфинала в австрийском Линце, а перед Открытым чемпионатом Австралии — до четвертьфинала в Аделаиде.
Прогноз и ставка
На Костюк в этом матче можно поставить за 1.87, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.94.
Скорее всего, будет максимально эмоциональный и напряженный матч. Здесь вряд ли есть смысл ставить на исход.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.99.