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    Соболенко возьмет реванш у Гауфф?

    Гауфф — Соболенко. Ставка (к. 3.20) и прогноз на Australian Open 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 11:30 мск. Гауфф — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 25 Января 2024 года

    Гауфф

    Кори третий раз в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». В двух предыдущих случаях она добралась до финала.

    В четвертьфинале американка одержала победу над Мартой Костюк — 7:6, 6:7, 6:2.

    В этом матче Гауфф порадовала своих болельщиков только результатом. Что же касается тенниса, то действующая чемпионка US Open честно призналась, что тоже осталась разочарована своей игрой.

    Вот хотя бы один факт: Коко и Марта на двоих сделали 107 невынужденных ошибок — 51 и 56 соответственно.

    При этом Гауфф серьезно уступила украинке по количеству виннерсов — 17 против 39.

    В четырех предыдущих матчах 19-летняя теннисистка не проиграла ни сета, но там у нее действительно не было серьезных соперниц.

    Соболенко

    Арина тем временем еще ни разу не напрягалась на этом турнире, в том числе в четвертьфинале.

    В предыдущем матче действующая чемпионка австралийского мэйджора спокойно обыграла Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3.

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    • Как и в остальных случаях, Соболенко играла настолько уверенно и мощно, что и сейчас вряд ли кто-то рискнет предположить, что она не защитит титул в Мельбурне.

    Все прогнозы на Australian Open

    Пока что Соболенко еще ни разу не отдавала за матч больше пяти геймов.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно было поставить за 2.91, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.52.

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    Арина наверное до сих пор не понимает, как отдала Кори прошлогодний финал на US Open. В Нью-Йорке американка совершила невероятный камбэк, но есть ощущение, что ей тогда сильно повезло

    Белоруска не скрывает, что очень хочет взять реванш. И с учетом увиденного в предыдущие десять дней можно сделать вывод, что она сделает это, причем легко.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 3.20.

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    Гауфф — Соболенко: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко возьмет реванш у Гауфф?
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