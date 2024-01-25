Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 25 января, начало — в 11:30 мск. Гауфф — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гауфф

Кори третий раз в карьере сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема». В двух предыдущих случаях она добралась до финала.

В четвертьфинале американка одержала победу над Мартой Костюк — 7:6, 6:7, 6:2.

В этом матче Гауфф порадовала своих болельщиков только результатом. Что же касается тенниса, то действующая чемпионка US Open честно призналась, что тоже осталась разочарована своей игрой.

Вот хотя бы один факт: Коко и Марта на двоих сделали 107 невынужденных ошибок — 51 и 56 соответственно.

При этом Гауфф серьезно уступила украинке по количеству виннерсов — 17 против 39.

В четырех предыдущих матчах 19-летняя теннисистка не проиграла ни сета, но там у нее действительно не было серьезных соперниц.

Соболенко

Арина тем временем еще ни разу не напрягалась на этом турнире, в том числе в четвертьфинале.

В предыдущем матче действующая чемпионка австралийского мэйджора спокойно обыграла Барбору Крейчикову — 6:2, 6:3.

Как и в остальных случаях, Соболенко играла настолько уверенно и мощно, что и сейчас вряд ли кто-то рискнет предположить, что она не защитит титул в Мельбурне.

Все прогнозы на Australian Open

Пока что Соболенко еще ни разу не отдавала за матч больше пяти геймов.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно было поставить за 2.91, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.52.

Арина наверное до сих пор не понимает, как отдала Кори прошлогодний финал на US Open. В Нью-Йорке американка совершила невероятный камбэк, но есть ощущение, что ей тогда сильно повезло

Белоруска не скрывает, что очень хочет взять реванш. И с учетом увиденного в предыдущие десять дней можно сделать вывод, что она сделает это, причем легко.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 3.20.