Чешка Линда Носкова сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 05:30 мск. Носкова — Свитолина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Носкова

Линда преподнесла пока что главную сенсацию австралийского мэйджора. В предыдущем раунде она остановила Игу Свентек.

Чешка стала первым тинейджером с 1999-го, обыгравшим первую ракетку мира на Australian Open.

Носкова дерзко дожала Свентек в третьем сете — 3:6, 6:3, 6:4. Это был чересчур уверенный камбэк в исполнении 19-летней теннисистки.

Ига после матча признала, что уровень тенниса стал для нее откровением, несмотря на то, что Линда заявила о себе еще в прошлом сезоне.

Похоже, Носкова готова бороться за титул в Мельбурне. Из всех оставшихся участниц серьезную угрозу для нее представляет только Арина Соболенко.

Свитолина

Элина тем временем очень легко добралась до 1/8 финала, но в этом нет ничего удивительного, учитывая уровень ее предыдущих соперниц.

На старте турнира бывшая третья ракетка мира разгромила австралийку Тайлу Престон — 6:2, 6:2.

Дальше была уверенная победа над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:1, 6:3.

Все прогнозы на Australian Open

В третьем раунде Свитолина спокойно разобралась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич — 6:2, 6:3.

Элина дважды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2018 и 2019 году.

Прогноз и ставка

На Носкову в этом матче можно поставить за 2.49, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.54.

Победа Линды над Свентек — не просто сенсация. Это серьезная заявка на победу в турнире. Свитолина тоже не справится с, возможно, будущей первой ракеткой мира.

Ставка — победа Носковой в двух сетах за 4.15.