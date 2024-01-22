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    Сможет ли Свитолина остановить сенсационную Носкову?

    Носкова — Свитолина. Ставка (к. 4.15) и прогноз на Australian Open 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Носкова — Свитолина
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    Линда Носкова
    Чешка Линда Носкова сыграет против украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 05:30 мск. Носкова — Свитолина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 22 Января 2024 года

    Носкова

    Линда преподнесла пока что главную сенсацию австралийского мэйджора. В предыдущем раунде она остановила Игу Свентек.

    Чешка стала первым тинейджером с 1999-го, обыгравшим первую ракетку мира на Australian Open.

    Носкова дерзко дожала Свентек в третьем сете — 3:6, 6:3, 6:4. Это был чересчур уверенный камбэк в исполнении 19-летней теннисистки.

    Ига после матча признала, что уровень тенниса стал для нее откровением, несмотря на то, что Линда заявила о себе еще в прошлом сезоне.

    Похоже, Носкова готова бороться за титул в Мельбурне. Из всех оставшихся участниц серьезную угрозу для нее представляет только Арина Соболенко.

    Свитолина

    Элина тем временем очень легко добралась до 1/8 финала, но в этом нет ничего удивительного, учитывая уровень ее предыдущих соперниц.

    На старте турнира бывшая третья ракетка мира разгромила австралийку Тайлу Престон — 6:2, 6:2.

    Дальше была уверенная победа над болгарской теннисисткой Викторией Томовой — 6:1, 6:3.

    Все прогнозы на Australian Open

    В третьем раунде Свитолина спокойно разобралась с представительницей Швейцарии Викторией Голубич — 6:2, 6:3.

    Элина дважды доходила в Мельбурне до четвертьфинала — в 2018 и 2019 году.

    Прогноз и ставка

    На Носкову в этом матче можно поставить за 2.49, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.54.

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    Победа Линды над Свентек — не просто сенсация. Это серьезная заявка на победу в турнире. Свитолина тоже не справится с, возможно, будущей первой ракеткой мира.

    Ставка — победа Носковой в двух сетах за 4.15.

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    Носкова — Свитолина: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Свитолина остановить сенсационную Носкову?
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