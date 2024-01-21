Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 08:00 мск. Синнер — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Синнер

Янник — единственный среди фаворитов, кому на текущем турнире еще ни разу не приходилось напрягаться.

Предыдущие матчи получились для итальянца чересчур простыми. Отчасти из-за того, что ему действительно досталась не очень сложная сетка.

В третьем раунде Синнер разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:0, 6:1, 6:3. Встреча с нидерландцем Йеспером де Йонгом тоже стала обычной разминкой для четвертой ракетки мира — 6:2, 6:2, 6:2.

Пока что самым напряженным для Янника был матч против Ботика ван де Зандшульпа — 6:4, 7:5, 6:3.

Хачанов

Карен второй год подряд выиграл в Мельбурне не менее трех матчей.

В 2023-м он добрался здесь до полуфинала, поэтому ближайший матч имеет для него огромное значение в контексте заработанных очков.

В третьем круге россиянин одержал победу над Томашем Махачем, который перед этим остановил Фрэнсиса Тиафо. Как и в первых матчах, здесь ему тоже понадобился четвертый сет — 6:4, 7:6, 4:6, 7:6.

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На старте турнира Хачанов выиграл у немца Даниэля Альтмайера, а потом остановил американца Александра Ковачевича.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что Синнер выйдет в четвертьфинал. На победу Хачанова в этом матче можно поставить за 7.70.

Карену и раньше было тяжело играть против итальянца, а сейчас ему тем более будет тяжело рассчитывать на победу в таком матче.

Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 31,5 за 1.92. Янник сейчас, возможно, лучший теннисист мира сразу после Новака Джоковича.