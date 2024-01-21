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    Сможет ли Хачанов остановить Синнера?

    Синнер — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Янника Синнера в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 08:00 мск. Синнер — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 21 Января 2024 года

    Синнер

    Янник — единственный среди фаворитов, кому на текущем турнире еще ни разу не приходилось напрягаться.

    Предыдущие матчи получились для итальянца чересчур простыми. Отчасти из-за того, что ему действительно досталась не очень сложная сетка.

    В третьем раунде Синнер разгромил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:0, 6:1, 6:3. Встреча с нидерландцем Йеспером де Йонгом тоже стала обычной разминкой для четвертой ракетки мира — 6:2, 6:2, 6:2.

    Пока что самым напряженным для Янника был матч против Ботика ван де Зандшульпа — 6:4, 7:5, 6:3.

    Хачанов

    Карен второй год подряд выиграл в Мельбурне не менее трех матчей.

    В 2023-м он добрался здесь до полуфинала, поэтому ближайший матч имеет для него огромное значение в контексте заработанных очков.

    В третьем круге россиянин одержал победу над Томашем Махачем, который перед этим остановил Фрэнсиса Тиафо. Как и в первых матчах, здесь ему тоже понадобился четвертый сет — 6:4, 7:6, 4:6, 7:6.

    Все прогнозы на Australian Open

    На старте турнира Хачанов выиграл у немца Даниэля Альтмайера, а потом остановил американца Александра Ковачевича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что Синнер выйдет в четвертьфинал. На победу Хачанова в этом матче можно поставить за 7.70.

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    Карену и раньше было тяжело играть против итальянца, а сейчас ему тем более будет тяжело рассчитывать на победу в таком матче.

    Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 31,5 за 1.92. Янник сейчас, возможно, лучший теннисист мира сразу после Новака Джоковича.

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    Синнер — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хачанов остановить Синнера?
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