Бадоса
Вопреки ожиданиям, Паула легко прошла первый раунд, разгромив американку Тейлор Таунсэнд (6:1, 6:2).
Дело в том, что для испанки это был всего лишь второй матч после травмы, из-за которой она досрочно завершила прошлый сезона сразу после Уимблдона.
Бадоса несколько месяцев восстанавливалась после перелома позвоночника. Поэтому она тоже не скрывала, что была удивлена уверенной победой в на старте австралийского мэйджора.
В начале января бывшая вторая ракетка мира проиграла американке Бернарде Пере на турнире в Аделаиде. Но, кажется, с тех пор она добилась существенного прогресса.
Павлюченкова
Настя начала турнир с классной победы над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:4.
Здесь важно отметить, что россиянка остановила сложную соперницу в очень непростых климатических условиях.
Матч состоялся в дневное время, когда в Мельбурне тяжело даже в тени, тогда как теннисисткам приходится играть под палящим солнцем.
В начале второй партии Павлюченкова отдала гейм на подаче, но сразу же сделала обратный брейк.
Все прогнозы на Australian Open
На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира дошла до четвертьфинала в Аделаиде. При этом здесь она пробивалась в основную сетку через квалификацию.
Прогноз и ставка
На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.98, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.83.
Скорее всего, испанка не остановит российскую теннисистку, которая находится в шикарной форме, судя по недавним матчам.
Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5) за 1.96.