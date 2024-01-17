Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против испанки Паулы Бадосы во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Бадоса — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бадоса

Вопреки ожиданиям, Паула легко прошла первый раунд, разгромив американку Тейлор Таунсэнд (6:1, 6:2).

Дело в том, что для испанки это был всего лишь второй матч после травмы, из-за которой она досрочно завершила прошлый сезона сразу после Уимблдона.

Бадоса несколько месяцев восстанавливалась после перелома позвоночника. Поэтому она тоже не скрывала, что была удивлена уверенной победой в на старте австралийского мэйджора.

В начале января бывшая вторая ракетка мира проиграла американке Бернарде Пере на турнире в Аделаиде. Но, кажется, с тех пор она добилась существенного прогресса.

Павлюченкова

Настя начала турнир с классной победы над хорваткой Донной Векич — 6:4, 6:4.

Здесь важно отметить, что россиянка остановила сложную соперницу в очень непростых климатических условиях.

Матч состоялся в дневное время, когда в Мельбурне тяжело даже в тени, тогда как теннисисткам приходится играть под палящим солнцем.

В начале второй партии Павлюченкова отдала гейм на подаче, но сразу же сделала обратный брейк.

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На прошлой неделе бывшая 11-я ракетка мира дошла до четвертьфинала в Аделаиде. При этом здесь она пробивалась в основную сетку через квалификацию.

Прогноз и ставка

На Бадосу в этом матче можно поставить за 1.98, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.83.

Скорее всего, испанка не остановит российскую теннисистку, которая находится в шикарной форме, судя по недавним матчам.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-1,5) за 1.96.