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    Сможет ли Вавринка обыграть Маннарино?

    Маннарино — Вавринка. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Маннарино — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 15 Января 2024 года

    Маннарино

    Адриан в прошлом сезоне совершил то, о чем многие в его возрасте уже даже не мечтают.

    В свои 35 лет француз дебютировал в топ-20. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что для него это стало шоком.

    «Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки — дерьмо, или рейтинговая система — херня, или Адриан — гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!», — заявил Australian Open-1999.

    В 2023-м Маннарино выиграл три турнира ATP 250 (больше, чем за всю карьеру до этого) и еще на одном дошел до финала. Он, конечно, и сам немножко в шоке.

    Новый сезон Адриан начал на United Cup, где провел четыре матча — выиграл у Лоренцо Сонего и уступил Александру Звереву, Касперу Рууду и Хуберту Хуркачу.

    Вавринка

    Стэн в этом году пока не провел ни одного матча. В принципе, было понятно, что он не будет спешить с возвращением на корт после травмы.

    В ноябре швейцарец не смог доиграть турнир в Меце из-за повреждения голеностопа, которое, к счастью, оказалось не очень серьезным.

    Уже в середине декабря чемпион Australian Open-2014 вовсю тренировался на корте, но в итоге решил обойтись без участия в подготовительных турнирах в начале января.

    Все прогнозы на Australian Open

    В прошлом году Вавринка, которому в марте исполнится 39 лет, впервые с 2006-го не смог пройти первый круг на австралийском мэйджоре.

    Прогноз и ставка

    На Маннарино в этом матче в этом матче можно поставить за 1.39, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.02.

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    Несмотря на то, что Стэн еще ни разу не играл в новом сезоне, это совсем не означает, что французу будет легко в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.97. Трех сетов швейцарцу и французу точно не хватит.

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    Маннарино — Вавринка: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка обыграть Маннарино?
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