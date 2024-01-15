Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Адриана Маннарино в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Маннарино — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Маннарино

Адриан в прошлом сезоне совершил то, о чем многие в его возрасте уже даже не мечтают.

В свои 35 лет француз дебютировал в топ-20. Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников признался, что для него это стало шоком.

«Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки — дерьмо, или рейтинговая система — херня, или Адриан — гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!», — заявил Australian Open-1999.

В 2023-м Маннарино выиграл три турнира ATP 250 (больше, чем за всю карьеру до этого) и еще на одном дошел до финала. Он, конечно, и сам немножко в шоке.

Новый сезон Адриан начал на United Cup, где провел четыре матча — выиграл у Лоренцо Сонего и уступил Александру Звереву, Касперу Рууду и Хуберту Хуркачу.

Вавринка

Стэн в этом году пока не провел ни одного матча. В принципе, было понятно, что он не будет спешить с возвращением на корт после травмы.

В ноябре швейцарец не смог доиграть турнир в Меце из-за повреждения голеностопа, которое, к счастью, оказалось не очень серьезным.

Уже в середине декабря чемпион Australian Open-2014 вовсю тренировался на корте, но в итоге решил обойтись без участия в подготовительных турнирах в начале января.

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В прошлом году Вавринка, которому в марте исполнится 39 лет, впервые с 2006-го не смог пройти первый круг на австралийском мэйджоре.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче в этом матче можно поставить за 1.39, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.02.

Несмотря на то, что Стэн еще ни разу не играл в новом сезоне, это совсем не означает, что французу будет легко в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.97. Трех сетов швейцарцу и французу точно не хватит.