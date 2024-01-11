Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 04:00 мск. Павлюченкова — Пегула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Павлюченкова

Для Насти предстоящий матч будет уже пятым в Аделаиде. На этот раз ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе бывшая 11-я ракетка мира разгромила австралийку Александру Осборн и румынку Ану Богдан.

В первом круге Павлюченкова на удивление уверенно разобралась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя — 6:3, 6:4.

В следующем матче российская теннисистка одерржала волевую победу над чешкой Катериной Синяковой — 2:6, 6:3, 6:2.

Благодаря выходу в четвертьфинал Настя на следующей неделе вернется в топ-50.

Пегула

Джессика попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда

В первом матче американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу — 4:6, 6:2, 6:3.

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Пегула начала сезон на командном турнире United Cup, где провела лишь два матча. После поражения от Кэти Бултер пятая ракетка мира выиграла у Айлы Томлянович.

В прошлом году Пегула выиграла 43 из 55-ти матчей на харде.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 3.65, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.28.

Вряд ли Настя выиграет, но при этом нет ни малейших сомнения, что она просто так не отпустит американку с корта.

Ставка — победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.