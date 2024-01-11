Павлюченкова
Для Насти предстоящий матч будет уже пятым в Аделаиде. На этот раз ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе бывшая 11-я ракетка мира разгромила австралийку Александру Осборн и румынку Ану Богдан.
В первом круге Павлюченкова на удивление уверенно разобралась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя — 6:3, 6:4.
В следующем матче российская теннисистка одерржала волевую победу над чешкой Катериной Синяковой — 2:6, 6:3, 6:2.
Благодаря выходу в четвертьфинал Настя на следующей неделе вернется в топ-50.
Пегула
Джессика попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда
В первом матче американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу — 4:6, 6:2, 6:3.
Пегула начала сезон на командном турнире United Cup, где провела лишь два матча. После поражения от Кэти Бултер пятая ракетка мира выиграла у Айлы Томлянович.
В прошлом году Пегула выиграла 43 из 55-ти матчей на харде.
Прогноз и ставка
На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 3.65, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.28.
Вряд ли Настя выиграет, но при этом нет ни малейших сомнения, что она просто так не отпустит американку с корта.
Ставка — победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.