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    Павлюченкова шокирует Пегулу?

    Павлюченкова — Пегула. Ставка (к. 2.05) и прогноз на турнир в Аделаиде 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Пегула
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 04:00 мск. Павлюченкова — Пегула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Аделаида. Женщины 11 Января 2024 года

    Павлюченкова

    Для Насти предстоящий матч будет уже пятым в Аделаиде. На этот раз ей пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе бывшая 11-я ракетка мира разгромила австралийку Александру Осборн и румынку Ану Богдан.

    В первом круге Павлюченкова на удивление уверенно разобралась с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя — 6:3, 6:4.

    В следующем матче российская теннисистка одерржала волевую победу над чешкой Катериной Синяковой — 2:6, 6:3, 6:2.

    Благодаря выходу в четвертьфинал Настя на следующей неделе вернется в топ-50.

    Пегула

    Джессика попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда

    В первом матче американская теннисистка обыграла свою соотечественницу Бернарду Перу — 4:6, 6:2, 6:3.

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    Пегула начала сезон на командном турнире United Cup, где провела лишь два матча. После поражения от Кэти Бултер пятая ракетка мира выиграла у Айлы Томлянович.

    В прошлом году Пегула выиграла 43 из 55-ти матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 3.65, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.28.

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    Вряд ли Настя выиграет, но при этом нет ни малейших сомнения, что она просто так не отпустит американку с корта.

    Ставка — победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

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    Павлюченкова — Пегула: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова шокирует Пегулу?
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