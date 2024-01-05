Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Латвии. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск. Соболенко — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Соболенко

Арина очень уверенно провела первые матчи в новом сезоне. Судя по всему, в прошлом месяце она не теряла времени даром.

Белорусская теннисистка начала неделю с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 6:0.

Дальше был еще один разгром, на этот раз Соболенко не оставила шансов китаянке Линь Чжу — 6:1, 6:0.

В общей сложности чемпионка Australian Open-2023 провела на корте чуть больше двух часов.

Касаткина

Как ни странно, Дарья тоже здорово играет в Брисбене. На следующей неделе она вернется в топ-15.

В первом матче сезона российская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:3, 6:4.

В следующем матче Касаткина одержала победу над Магдой Линетт из Польши — 6:4, 6:2.

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В этой игре бывшая первая ракетка России отдала на своей подаче лишь два гейма, что в ее случае можно считать очень серьезным достижением.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 7.40.

Даша действительно классно провела предыдущие матчи, но здесь у нее почти нет шансов на успех. Россиянке в последнее время с большим трудом даются матчи против мощной белоруски.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.08.