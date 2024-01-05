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    Касаткина проиграет Соболенко с разгромным счетом?

    Соболенко — Касаткина. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Брисбене 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Латвии. Матч пройдет 5 января, начало — в 11:30 мск. Соболенко — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Соболенко

    Арина очень уверенно провела первые матчи в новом сезоне. Судя по всему, в прошлом месяце она не теряла времени даром.

    Белорусская теннисистка начала неделю с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 6:0.

    Дальше был еще один разгром, на этот раз Соболенко не оставила шансов китаянке Линь Чжу — 6:1, 6:0.

    В общей сложности чемпионка Australian Open-2023 провела на корте чуть больше двух часов.

    Касаткина

    Как ни странно, Дарья тоже здорово играет в Брисбене. На следующей неделе она вернется в топ-15.

    В первом матче сезона российская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:3, 6:4.

    В следующем матче Касаткина одержала победу над Магдой Линетт из Польши — 6:4, 6:2.

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    В этой игре бывшая первая ракетка России отдала на своей подаче лишь два гейма, что в ее случае можно считать очень серьезным достижением.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 7.40.

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    Даша действительно классно провела предыдущие матчи, но здесь у нее почти нет шансов на успех. Россиянке в последнее время с большим трудом даются матчи против мощной белоруски.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.08.

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    Соболенко — Касаткина: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина проиграет Соболенко с разгромным счетом?
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