Соболенко
Арина очень уверенно провела первые матчи в новом сезоне. Судя по всему, в прошлом месяце она не теряла времени даром.
Белорусская теннисистка начала неделю с победы над итальянкой Лючией Бронцетти — 6:3, 6:0.
Дальше был еще один разгром, на этот раз Соболенко не оставила шансов китаянке Линь Чжу — 6:1, 6:0.
В общей сложности чемпионка Australian Open-2023 провела на корте чуть больше двух часов.
Касаткина
Как ни странно, Дарья тоже здорово играет в Брисбене. На следующей неделе она вернется в топ-15.
В первом матче сезона российская теннисистка обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:3, 6:4.
В следующем матче Касаткина одержала победу над Магдой Линетт из Польши — 6:4, 6:2.
В этой игре бывшая первая ракетка России отдала на своей подаче лишь два гейма, что в ее случае можно считать очень серьезным достижением.
Прогноз и ставка
На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.10, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 7.40.
Даша действительно классно провела предыдущие матчи, но здесь у нее почти нет шансов на успех. Россиянке в последнее время с большим трудом даются матчи против мощной белоруски.
Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 2.08.