Серб Новак Джокович сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 31 декабря, начало — в 12:00 мск. Чжан — Джокович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Чжан

Чжичжэнь в субботу одержал волевую победу над Иржи Легечкой — 5:7, 6:3, 6:4.

Этот матч подтвердил, что в новом сезоне китаец, скорее всего, не только дебютирует, но закрепится в топ-50.

Чжан не очень уверенно начал, но, например, во втором сете отдал сопернику на собственной подаче лишь шесть очков.

В решающей партии 27-летний Чжичжэнь сразу повел с брейком, потом тоже потерял подачу, но в итоге все равно дожал Легечку, который продолжил ошибаться.

Джокович

Для Новака предстоящий матч тоже будет вторым на этой неделе. Несколько дней назад он провел выставочную встречу с Карлосом Алькарасом.

Ноле проиграл 20-летнему испанцу в Эр-Рияде со счетом 6:4, 4:6, 4:6. Неприятно, конечно, но учитывая статус матча, вряд ли на этом стоит слишком зацикливаться.

Лучше вспомнить, как Джокович разобрался с Алькарасом в полуфинале Итогового турнира — 6:3, 6:2. И было это не так уж и давно, в середине ноября.

Все прогнозы на теннис

О настрое Новака на предстоящий сезон всем давно известно — в 2024-м он намерен собрать «Золотой шлем», то есть выиграть все четыре турнира «Большого шлема» и олимпийский турнир в Париже.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Чжана в этом матче можно поставить за 9.00.

С одной стороны, все очевидно, но при этом логично предположить, что вряд ли Новак в ближайших матчах будет действовать на максимальных оборотах. Сейчас в этом нет никакого смысла. Поэтому вполне вероятно, что китаец сможет избежать разгрома.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.