Поляк Хуберт Хуркач сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 13:30 мск. Хуркач — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Хуркач

Хуберт стал одним из героев заключительного отрезка прошлого сезона, по итогам которого вернулся в топ-10.

В октябре польский теннисист выиграл «Мастерс» в Шанхае и дошел до финала в Базеле, где уступил в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

В начале ноября Хуркач добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже, благодаря чему поднялся в рейтинге на девятое место.

В итоге Хуби поехал на Итоговый турнир в качестве запасного и даже сыграл там один матч, заменив в последнем туре группового этапа получившего травму Стефаноса Циципаса.

Сейбот Уайлд

Тьяго тем временем уже провел один матч на United Cup. Получилось так себе — бразилец проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 4:6, 0:6.

В принципе, ничего удивительного, учитывая то, что он очень редко играет на харде.

Например, в прошлом сезоне Сейбот Уайлд провел на этом покрытии меньше десяти матчей.

В 2023-м Тьяго дебютировал в топ-80 благодаря успешным выступлениям на грунте. Правда, в основном на «челленджерах».

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Единственным исключением стал Ролан Гаррос, на котором 23-летний теннисист сенсационно обыграл Даниила Медведева и дошел до третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.12, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 6.20.

Скорее всего, Хуберт тоже обыграет бразильского теннисиста с разгромным счетом. Пушечная подача поляка станет для Тьяго большой проблемой.

Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-4,5) за 1.87.