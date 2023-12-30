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    Сможет ли Хуркач разгромить Сейбота Уайлда?

    Хуркач — Сейбот Уайлд. Ставки (к. 1.87) и прогнозы на United Cup 30 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Сейбот Уайлд
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 13:30 мск. Хуркач — Сейбот Уайлд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Хуркач

    Хуберт стал одним из героев заключительного отрезка прошлого сезона, по итогам которого вернулся в топ-10.

    В октябре польский теннисист выиграл «Мастерс» в Шанхае и дошел до финала в Базеле, где уступил в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

    В начале ноября Хуркач добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже, благодаря чему поднялся в рейтинге на девятое место.

    В итоге Хуби поехал на Итоговый турнир в качестве запасного и даже сыграл там один матч, заменив в последнем туре группового этапа получившего травму Стефаноса Циципаса.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго тем временем уже провел один матч на United Cup. Получилось так себе — бразилец проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 4:6, 0:6.

    В принципе, ничего удивительного, учитывая то, что он очень редко играет на харде.

    Например, в прошлом сезоне Сейбот Уайлд провел на этом покрытии меньше десяти матчей.

    В 2023-м Тьяго дебютировал в топ-80 благодаря успешным выступлениям на грунте. Правда, в основном на «челленджерах».

    Все прогнозы на теннис

    Единственным исключением стал Ролан Гаррос, на котором 23-летний теннисист сенсационно обыграл Даниила Медведева и дошел до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.12, победу Сейбота Уайлда букмекеры предлагают за 6.20.

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    Скорее всего, Хуберт тоже обыграет бразильского теннисиста с разгромным счетом. Пушечная подача поляка станет для Тьяго большой проблемой.

    Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-4,5) за 1.87.

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    Хуркач — Сейбот Уайлд: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Хуркач разгромить Сейбота Уайлда?
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