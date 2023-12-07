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    Херцог и Карле понадобится третий сет?

    Карле — Херцог. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Монтевидео 7 декабря 2023 года

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    Полона Херцог
    Словенка Полона Херцог сыграет против аргентинки Марии Карле во втором круге турнира в Монтевидео (Уругвай). Матч пройдет 8 декабря, начало — в 20:30 мск. Карле — Херцог: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Карле

    Мария начала неделю с уверенной победы над украинкой Валерией Страховой — 6:4, 6:3.

    На прошлой неделе аргентинка дошла до финала на домашнем турнире в Буэнос-Айресе. В решающем матче ее остановила бразильянка Лаура Пигосси (3:6, 2:6).

    В сентябре Карле выиграла грунтовый турнир ITF в болгарском Пазарджике и дошла до четвертьфинала в Бухаресте.

    Еще два титула 23-летняя Карле взяла в мае, выиграв турниры ITF в шведском Бостаде и турецком Бодруме.

    Херцог

    Полона в первом раунде одержала победу над американкой Варварой Лепченко — 7:6, 6:2.

    В первом сете было по-настоящему тяжело, соперница вела с брейком, но словенка все-таки смогла перевести игру на тай-брейк и забрать партию.

    Также стоит отметить, что Херцог в этом матче спасла 11 из 12 брейк-пойнтов.

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    Полона прошла первый круг на десятом турнире подряд. На прошлой неделе она дошла до четвертьфинала в Буэнос-Айресе.

    И еще один интересный момент: в этом году Херцог играет только на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Карле в этом матче можно поставить за 1.78, победу Херцог букмекеры предлагают за 2.02.

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    Ранее в этом году словенка и аргентинка уже успели обменяться победами. Мария выиграла в Пазарджике, а в Полона — в бразильском Флорианополисе.

    В данном случае есть смысл не трогать ставки на исход.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Карле — Херцог: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на теннис. Херцог и Карле понадобится третий сет?
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