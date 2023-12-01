Медьедович
Хамад стал одним из двух игроков, которые не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.
Сербский теннисист начал турнир с победы над американцем Алексом Микельсеном. В этом матче он переиграл соперника на решающем тай-брейке.
Во втором туре Медьедович одержал классную победу над французом Люкой ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.
В третьем матче Хамад выиграл у представителя Иордании Абедаллаха Шелбая — 3:4, 4:2, 4:3, 4:2.
Штрикер
Доминик тем временем выиграл лишь один матч на групповом этапе, но все равно вышел в полуфинал.
Швейцарец опередил двух итальянцев — Луку Нарди и Флавио Коболли — по дополнительным показателям.
Свою пока что единственную победу на этом турнире Штрикер одержал над Нарди в матче второго тура — 4:1, 4:1, 4:2.
В четверг Доминик проиграл французу Артуру Фису со счетом 2:4, 4:3, 2:4, 3:4. Но главным сюрпризом стало его поражение от Коболли (2:4, 4:3, 1:4, 2:4) в начале недели.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.65, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.24.
Доминик — главная загадка турнира. Несмотря на то, что он не лучшим образом провел групповой этап, его победа над сербом вряд ли станет большой неожиданностью.
Достаточно вспомнить, что в этом году Штрикер дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате США, остановив во втором раунде Стефаноса Циципаса.
Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.87.