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    Штрикер спокойно обыграет Медьедовича?

    Медьедович — Штрикер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на молодежный Итоговый турнир ATP 1 декабря 2023 года

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    Доминик Штрикер
    Серб Хамад Медьедович сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. Медьедович — Штрикер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Медьедович

    Хамад стал одним из двух игроков, которые не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.

    Сербский теннисист начал турнир с победы над американцем Алексом Микельсеном. В этом матче он переиграл соперника на решающем тай-брейке.

    Во втором туре Медьедович одержал классную победу над французом Люкой ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.

    В третьем матче Хамад выиграл у представителя Иордании Абедаллаха Шелбая — 3:4, 4:2, 4:3, 4:2.

    Штрикер

    Доминик тем временем выиграл лишь один матч на групповом этапе, но все равно вышел в полуфинал.

    Швейцарец опередил двух итальянцев — Луку Нарди и Флавио Коболли — по дополнительным показателям.

    Свою пока что единственную победу на этом турнире Штрикер одержал над Нарди в матче второго тура — 4:1, 4:1, 4:2.

    Все прогнозы на теннис

    В четверг Доминик проиграл французу Артуру Фису со счетом 2:4, 4:3, 2:4, 3:4. Но главным сюрпризом стало его поражение от Коболли (2:4, 4:3, 1:4, 2:4) в начале недели.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.65, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.24.

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    Доминик — главная загадка турнира. Несмотря на то, что он не лучшим образом провел групповой этап, его победа над сербом вряд ли станет большой неожиданностью.

    Достаточно вспомнить, что в этом году Штрикер дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате США, остановив во втором раунде Стефаноса Циципаса.

    Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.87.

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    Медьедович — Штрикер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на теннис. Штрикер спокойно обыграет Медьедовича?
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