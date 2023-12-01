Серб Хамад Медьедович сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в полуфинале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 21:00 мск. Медьедович — Штрикер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Медьедович

Хамад стал одним из двух игроков, которые не потерпели ни одного поражения на групповом этапе.

Сербский теннисист начал турнир с победы над американцем Алексом Микельсеном. В этом матче он переиграл соперника на решающем тай-брейке.

Во втором туре Медьедович одержал классную победу над французом Люкой ван Ашем — 4:2, 2:4, 4:3, 4:1.

В третьем матче Хамад выиграл у представителя Иордании Абедаллаха Шелбая — 3:4, 4:2, 4:3, 4:2.

Штрикер

Доминик тем временем выиграл лишь один матч на групповом этапе, но все равно вышел в полуфинал.

Швейцарец опередил двух итальянцев — Луку Нарди и Флавио Коболли — по дополнительным показателям.

Свою пока что единственную победу на этом турнире Штрикер одержал над Нарди в матче второго тура — 4:1, 4:1, 4:2.

Все прогнозы на теннис

В четверг Доминик проиграл французу Артуру Фису со счетом 2:4, 4:3, 2:4, 3:4. Но главным сюрпризом стало его поражение от Коболли (2:4, 4:3, 1:4, 2:4) в начале недели.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Медьедовича в этом матче можно поставить за 1.65, победу Штрикера букмекеры предлагают за 2.24.

Доминик — главная загадка турнира. Несмотря на то, что он не лучшим образом провел групповой этап, его победа над сербом вряд ли станет большой неожиданностью.

Достаточно вспомнить, что в этом году Штрикер дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате США, остановив во втором раунде Стефаноса Циципаса.

Ставка — тотал геймов больше 24,5 за 1.87.