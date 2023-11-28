Штрикер
Доминик уже давно на виду, но только в этом году ему наконец-то удалось прорваться в топ-100. В Джидду он приехал в статусе 94-й ракетки мира.
В этом году главным достижением швейцарца стал сенсационный выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.
Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, Штрикер остановил Алексея Попырина, Стефаноса Циципаса и Бенжамена Бонзи.
В конце октября 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в бельгийском Антверпене. Во втором раунде он переиграл бывшую вторую ракетку мира Каспера Рууда.
Коболли
Флавио тем временем занимает 100-ю строчку в рейтинге, при этом выше 95-й позиции он пока не поднимался.
Итальянец, как и в предыдущие годы, чаще всего играл на грунте. На этом покрытии он провел 67 матчей и одержал 44 победы.
В апреле Коболли дошел до четвертьфинала на турнире ATP в Мюнхене, а в октябре выиграл «челленджер» в Лиссабоне.
Еще на семи «челленджерах» он добрался как минимум до полуфинала.
Правила турнира
Это
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Штрикера в этом матче можно поставить за 1.43, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.87.
Швейцарец все-таки получше играет на харде, в том числе на крытых кортах. Скорее всего, он дожмет итальянца максимум в четвертом сете.
Ставка — победа Штрикера с форой по геймам (-2,5) за 1.82.