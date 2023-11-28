Швейцарец Доминик Штрикер сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 16:30 мск. Штрикер — Коболли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Штрикер

Доминик уже давно на виду, но только в этом году ему наконец-то удалось прорваться в топ-100. В Джидду он приехал в статусе 94-й ракетки мира.

В этом году главным достижением швейцарца стал сенсационный выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, Штрикер остановил Алексея Попырина, Стефаноса Циципаса и Бенжамена Бонзи.

В конце октября 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в бельгийском Антверпене. Во втором раунде он переиграл бывшую вторую ракетку мира Каспера Рууда.

Коболли

Флавио тем временем занимает 100-ю строчку в рейтинге, при этом выше 95-й позиции он пока не поднимался.

Итальянец, как и в предыдущие годы, чаще всего играл на грунте. На этом покрытии он провел 67 матчей и одержал 44 победы.

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В апреле Коболли дошел до четвертьфинала на турнире ATP в Мюнхене, а в октябре выиграл «челленджер» в Лиссабоне.

Еще на семи «челленджерах» он добрался как минимум до полуфинала.

Правила турнира

Это важный момент , особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Штрикера в этом матче можно поставить за 1.43, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.87.

Швейцарец все-таки получше играет на харде, в том числе на крытых кортах. Скорее всего, он дожмет итальянца максимум в четвертом сете.

Ставка — победа Штрикера с форой по геймам (-2,5) за 1.82.