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    Штрикеру хватит трех сетов для победы над Коболли?

    Штрикер — Коболли. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Итоговый молодежный турнир 28 ноября 2023 года

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    Доминик Штрикер
    Швейцарец Доминик Штрикер сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 16:30 мск. Штрикер — Коболли: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Штрикер

    Доминик уже давно на виду, но только в этом году ему наконец-то удалось прорваться в топ-100. В Джидду он приехал в статусе 94-й ракетки мира.

    В этом году главным достижением швейцарца стал сенсационный выход в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    Прежде чем проиграть Тейлору Фрицу, Штрикер остановил Алексея Попырина, Стефаноса Циципаса и Бенжамена Бонзи.

    В конце октября 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в бельгийском Антверпене. Во втором раунде он переиграл бывшую вторую ракетку мира Каспера Рууда.

    Коболли

    Флавио тем временем занимает 100-ю строчку в рейтинге, при этом выше 95-й позиции он пока не поднимался.

    Итальянец, как и в предыдущие годы, чаще всего играл на грунте. На этом покрытии он провел 67 матчей и одержал 44 победы.

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    В апреле Коболли дошел до четвертьфинала на турнире ATP в Мюнхене, а в октябре выиграл «челленджер» в Лиссабоне.

    Еще на семи «челленджерах» он добрался как минимум до полуфинала.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Штрикера в этом матче можно поставить за 1.43, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.87.

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    Швейцарец все-таки получше играет на харде, в том числе на крытых кортах. Скорее всего, он дожмет итальянца максимум в четвертом сете.

    Ставка — победа Штрикера с форой по геймам (-2,5) за 1.82.

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    Штрикер — Коболли: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на теннис. Штрикеру хватит трех сетов для победы над Коболли?
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