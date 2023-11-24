Испанцы Роберто Баутиста-Агут и Алехандро Моро-Каньяс встретятся в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Баутиста-Агут — Моро-Каньяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баутиста-Агут

Роберто впервые после травмы выиграл два матча подряд. Однако это не стало сюрпризом, учитывая уровень турнира.

Во втором круге бывшая девятая ракетка мира одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино — 7:5, 6:3.

Баутиста-Агут воспользовался, прежде всего, слабой игрой соперника на подаче, реализовав пять брейк-пойнтов.

В первом раунде 35-летний теннисист обыграл еще одного представителя Италии Андреа Вавассор (6:3, 6:4).

Моро-Каньяс

Алехандро тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он уступил 405-й ракетке мира Карлосу Лопес.

Как ни странно, после этого испанец выиграл два матча. В первом раунде он остановил индийца Сумита Нагала (6:4, 6:3), который не так давно стал победителем «челленджера» в Хельсинки.

После этого Моро-Каньяс одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

В этом матче Аленхандро вообще не оставил сопернику шансов на приеме. У немца не было ни одного брейк-пойнта.

Ранее в этом году Моро-Каньяс доходил до полуфинала на двух грунтовых «челленджерах».

Прогноз и ставка

На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.25, победу Моро-Каньяса букмекеры предлагают за 3.75.

Скорее всего, Роберто снова выиграет в двух сетах, но, как и в предыдущих матчах, до разгрома вряд ли дойдет. Соперник тоже хорошо играет на этой неделе.

Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.