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    Баутисте-Агуту снова хватит двух сетов для победы?

    Баутиста-Агут — Моро-Каньяс. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Валенсии 24 ноября 2023 года

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанцы Роберто Баутиста-Агут и Алехандро Моро-Каньяс встретятся в четвертьфинале «челленджера» в Валенсии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 13:00 мск. Баутиста-Агут — Моро-Каньяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баутиста-Агут

    Роберто впервые после травмы выиграл два матча подряд. Однако это не стало сюрпризом, учитывая уровень турнира.

    Во втором круге бывшая девятая ракетка мира одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино — 7:5, 6:3.

    Баутиста-Агут воспользовался, прежде всего, слабой игрой соперника на подаче, реализовав пять брейк-пойнтов.

    В первом раунде 35-летний теннисист обыграл еще одного представителя Италии Андреа Вавассор (6:3, 6:4).

    Моро-Каньяс

    Алехандро тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он уступил 405-й ракетке мира Карлосу Лопес.

    Как ни странно, после этого испанец выиграл два матча. В первом раунде он остановил индийца Сумита Нагала (6:4, 6:3), который не так давно стал победителем «челленджера» в Хельсинки.

    После этого Моро-Каньяс одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:4, 6:4.

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    В этом матче Аленхандро вообще не оставил сопернику шансов на приеме. У немца не было ни одного брейк-пойнта.

    Ранее в этом году Моро-Каньяс доходил до полуфинала на двух грунтовых «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.25, победу Моро-Каньяса букмекеры предлагают за 3.75.

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    Скорее всего, Роберто снова выиграет в двух сетах, но, как и в предыдущих матчах, до разгрома вряд ли дойдет. Соперник тоже хорошо играет на этой неделе.

    Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Баутиста-Агут — Моро-Каньяс: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на теннис. Баутисте-Агуту снова хватит двух сетов для победы?
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