Баутиста-Агут
Роберто впервые после травмы выиграл два матча подряд. Однако это не стало сюрпризом, учитывая уровень турнира.
Во втором круге бывшая девятая ракетка мира одержал победу над итальянцем Андреа Пеллегрино — 7:5, 6:3.
Баутиста-Агут воспользовался, прежде всего, слабой игрой соперника на подаче, реализовав пять брейк-пойнтов.
В первом раунде 35-летний теннисист обыграл еще одного представителя Италии Андреа Вавассор (6:3, 6:4).
Моро-Каньяс
Алехандро тем временем попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде отбора он уступил 405-й ракетке мира Карлосу Лопес.
Как ни странно, после этого испанец выиграл два матча. В первом раунде он остановил индийца Сумита Нагала (6:4, 6:3), который не так давно стал победителем «челленджера» в Хельсинки.
После этого Моро-Каньяс одержал победу над Рудольфом Моллекером — 6:4, 6:4.
В этом матче Аленхандро вообще не оставил сопернику шансов на приеме. У немца не было ни одного брейк-пойнта.
Ранее в этом году Моро-Каньяс доходил до полуфинала на двух грунтовых «челленджерах».
Прогноз и ставка
На Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 1.25, победу Моро-Каньяса букмекеры предлагают за 3.75.
Скорее всего, Роберто снова выиграет в двух сетах, но, как и в предыдущих матчах, до разгрома вряд ли дойдет. Соперник тоже хорошо играет на этой неделе.
Ставка — победа Баутисты-Агута + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.