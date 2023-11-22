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    Хватит ли Томлянович сил на матч с Оз?

    Томлянович — Оз. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Флорианополисе 22 ноября 2023 года

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    Айла Томлянович
    Австралийка Айла Томлянович сыграет против турецкой теннисистки Ипек Оз во втором круге турнира в Флорианополисе. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 18:00 мск. Томлянович — Оз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Томлянович

    Айла на старте турнира с трудом выиграла у француженки Фионы Ферро — 6:7, 7:5, 6:3.

    Матч продолжался почти три часа, и после двух партий у теннисисток, похоже, почти не осталось сил.

    В третьем сете Томлянович взяла на приеме пять геймов. При этом, как и соперница, она тоже слабо играла на своей подаче.

    После травмы Айла пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

    Оз

    Ипек тем временем преподнесла сенсацию в первом раунде, выиграв у Анны Бондар.

    По всей видимости, венгерская теннисистка приехала на турнир не лучшей форме, о чем свидетельствует счет второго сета — 7:5, 6:0.

    Но при этом стоит отметить, что Оз неплохо играет на грунте. В июне она взяла титул в шведском Истаде.

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    Кроме того, еще на двух турнирах — в Бостаде и Биаррице — Ипек дошла до финала. Ну и в целом у нее приятная статистика на этом покрытии: в 2023-м 24-летняя теннисистка выиграла 28 из 46 матчей на глине.

    Прогноз и ставка

    На Томлянович в этом матче можно поставить за 1.26, победу Оз букмекеры предлагают за 3.80.

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    Понятно, что Айла находится на другом уровне, но в то же время сейчас она далека от своей лучше формы. Плюс не факт, что австралийка успеет восстановиться после изнурительного матча с Ферро.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.82.

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    Томлянович — Оз: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Томлянович сил на матч с Оз?
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