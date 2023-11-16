Француз Корентен Мутэ сыграет против бельгийца Александра Блокса во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройде 16 ноября, начало — в 17:30 мск. Мутэ — Блокс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мутэ

Корентен уже в первом круге подтвердил, что будет одним из главных претендентов на победу в турнире.

Француз начал неделю с волевой победы над своим соотечественником Юго Гастоном — 2:6, 6:4, 6:4.

Здесь, правда, стоит отметить, что оба теннисиста ужасно играли на подаче. Мутэ взял на приеме шесть геймов. И столько же отдал, если что.

Но, с другой стороны, изначально было понятно, что противостояние двух французов будет максимально нервным.

Блокс

Александр с учетом квалификации выиграл в Дандерюде уже три матча.

В решающем матче отбора 18-летний теннисист одержал победу над опытным британцем Билли Харрисом (7:6, 6:7, 6:4).

В первом круге Блокс дожал на решающем тай-брейке 32-летнего австрийца Максимилиана Нойкриста — 3:6, 6:1, 7:6.

Все прогнозы на теннис

В этом году бельгиец играл, в основном, на фьючерсах. Но есть один факт, который четко указывает на то, что Блокс талантливый игрок. В середине октября он прошел квалификацию на турнире в Антверпене.

Прогноз и ставка

На Мутэ в этом матче можно поставить за 1.59, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.25.

Скорее всего, француз выиграет, все-таки у него значительно больше опыта, который тоже играет немалую роль. Но вряд ли это будет простой матч для Корентена.

Ставка — победа Мутэ + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.