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    Сможет ли Мутэ обыграть талантливого бельгийца?

    Мутэ — Блокс. Ставка (к. 2.60) и прогноз на турнир в Дандерюде 16 ноября 2023 года

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    Корентен Мутэ
    Француз Корентен Мутэ сыграет против бельгийца Александра Блокса во втором круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройде 16 ноября, начало — в 17:30 мск. Мутэ — Блокс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мутэ

    Корентен уже в первом круге подтвердил, что будет одним из главных претендентов на победу в турнире.

    Француз начал неделю с волевой победы над своим соотечественником Юго Гастоном — 2:6, 6:4, 6:4.

    Здесь, правда, стоит отметить, что оба теннисиста ужасно играли на подаче. Мутэ взял на приеме шесть геймов. И столько же отдал, если что.

    Но, с другой стороны, изначально было понятно, что противостояние двух французов будет максимально нервным.

    Блокс

    Александр с учетом квалификации выиграл в Дандерюде уже три матча.

    В решающем матче отбора 18-летний теннисист одержал победу над опытным британцем Билли Харрисом (7:6, 6:7, 6:4).

    В первом круге Блокс дожал на решающем тай-брейке 32-летнего австрийца Максимилиана Нойкриста — 3:6, 6:1, 7:6.

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    В этом году бельгиец играл, в основном, на фьючерсах. Но есть один факт, который четко указывает на то, что Блокс талантливый игрок. В середине октября он прошел квалификацию на турнире в Антверпене.

    Прогноз и ставка

    На Мутэ в этом матче можно поставить за 1.59, победу Блокса букмекеры предлагают за 2.25.

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    Скорее всего, француз выиграет, все-таки у него значительно больше опыта, который тоже играет немалую роль. Но вряд ли это будет простой матч для Корентена.

    Ставка — победа Мутэ + тотал геймов больше 20,5 за 2.60.

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    Мутэ — Блокс: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Мутэ обыграть талантливого бельгийца?
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