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    Синнеру хватит двух сетов для победы над Циципасом?

    Синнер — Циципас. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Итоговый турнир ATP 12 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Циципас
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против грека Стефаноса Циципаса в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 12 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Синнер — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Янник впервые сыграет на итоговом в качестве полноценного участника. Два года назад он был запасным и даже провел два матча из-за травмы одного из игроков.

    На этот раз итальянца можно назвать даже одним из фаворитов. Точнее, тем, кто, возможно, станет серьезным препятствием для Новака Джоковича на пути к очередному титулу.

    Синнер мощно провел осеннюю часть сезона, по итогам которой поднялся в рейтинга на четвертое место.

    В октябре 22-летний теннисист выиграл сразу два турнира в Пекине и Вене. В обоих случаях в решающем матче он выиграл у Даниила Медведева.

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    • Кроме того, в китайской столице Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:1), который явно был сбит с толку его шикарной игрой на подаче.

    Циципас

    Стефанос тем временем в последний момент отобрался на итоговый только в начале января благодаря успешному выступлению в Париже.

    На «Мастерсе» в столице Франции грек дошел до полуфинала, выиграв у Феликса Оже-Альяссима, Александра Зверева и Карена Хачанова.

    Поражение от Григора Димитрова получилось максимально обидным — болгарин вырвал победу на решающем тай-брейке.

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    Но Циципас все равно показал, что наконец-то набрал оптимальную форму. Правда, журналисты обратили внимание на то, что в пятницу и субботу он досрочно завершал тренировки якобы из-за проблем с локтем.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.42, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.87.

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    Грек вряд ли остановит итальянца даже в том случае, если ничего не беспокоит. Янник на данный момент банально лучше.

    Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 2.08.

    Общий счет в противостоянии сейчас 5-2 в пользу Циципаса, но в данном случае на этом вряд ли стоит делать акцент. До недавних пор Синнер и Медведеву часто проигрывал, но в этом сезоне все обстоит совершенно иначе.

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    Синнер — Циципас: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на теннис. Синнеру хватит двух сетов для победы над Циципасом?
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