Синнер
Янник впервые сыграет на итоговом в качестве полноценного участника. Два года назад он был запасным и даже провел два матча из-за травмы одного из игроков.
На этот раз итальянца можно назвать даже одним из фаворитов. Точнее, тем, кто, возможно, станет серьезным препятствием для Новака Джоковича на пути к очередному титулу.
Синнер мощно провел осеннюю часть сезона, по итогам которой поднялся в рейтинга на четвертое место.
В октябре 22-летний теннисист выиграл сразу два турнира в Пекине и Вене. В обоих случаях в решающем матче он выиграл у Даниила Медведева.
Кроме того, в китайской столице Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:1), который явно был сбит с толку его шикарной игрой на подаче.
Циципас
Стефанос тем временем в последний момент отобрался на итоговый только в начале января благодаря успешному выступлению в Париже.
На «Мастерсе» в столице Франции грек дошел до полуфинала, выиграв у Феликса Оже-Альяссима, Александра Зверева и Карена Хачанова.
Поражение от Григора Димитрова получилось максимально обидным — болгарин вырвал победу на решающем тай-брейке.
Но Циципас все равно показал, что наконец-то набрал оптимальную форму. Правда, журналисты обратили внимание на то, что в пятницу и субботу он досрочно завершал тренировки якобы из-за проблем с локтем.
Прогноз и ставка
На Синнера в этом матче можно поставить за 1.42, победу Циципаса букмекеры предлагают за 2.87.
Грек вряд ли остановит итальянца даже в том случае, если ничего не беспокоит. Янник на данный момент банально лучше.
Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 2.08.
Общий счет в противостоянии сейчас 5-2 в пользу Циципаса, но в данном случае на этом вряд ли стоит делать акцент. До недавних пор Синнер и Медведеву часто проигрывал, но в этом сезоне все обстоит совершенно иначе.