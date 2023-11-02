Хачанов
Карену все-таки повезло с сеткой в первых раундах. Но самое главное, что он воспользовался этим подарком.
В первом круге россиянин одержал победу над австралийцем Максом Перселлом — 6:4, 6:4.
Во втором матче Хачанов выиграл у серба Ласло Дьере — 6:4, 7:5.
Карен выиграл не менее двух матчей на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в Вене.
Сафиуллин
Многие, наверное, надеялись посмотреть в конце недели матч между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, но в ситуацию вмешался Сафиуллин — в ближайшие дни испанец и серб не встретятся на корте.
Роман одержал сенсационную победу над Алькарасом во втором круге.
Более того, российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над второй ракеткой мира — 6:3, 6:4.
Сафиуллин просто переиграл одного из лучших теннисистов мира, это была абсолютно заслуженная победа.
Карлос, к слову, признался, что его не удивил уровень игры соперника. С таким теннисом Сафиуллин уже в ближайшем будущем может оказаться в топ-20.
Прогноз и ставка
На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.72, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.12.
На прошлой неделе Карен переиграл Романа на турнире в Вене — 6:4, 6:4. Но сейчас есть все основания полагать, что Сафиуллин возьмет реванш. Победа над Алькарасом была чересчур убедительной.
Ставка — победа Сафиуллина за 2.12.