Россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин встретятся в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 14:30 мск. Хачанов — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карену все-таки повезло с сеткой в первых раундах. Но самое главное, что он воспользовался этим подарком.

В первом круге россиянин одержал победу над австралийцем Максом Перселлом — 6:4, 6:4.

Во втором матче Хачанов выиграл у серба Ласло Дьере — 6:4, 7:5.

Карен выиграл не менее двух матчей на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в Вене.

Сафиуллин

Многие, наверное, надеялись посмотреть в конце недели матч между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, но в ситуацию вмешался Сафиуллин — в ближайшие дни испанец и серб не встретятся на корте.

Роман одержал сенсационную победу над Алькарасом во втором круге.

Более того, российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над второй ракеткой мира — 6:3, 6:4.

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Сафиуллин просто переиграл одного из лучших теннисистов мира, это была абсолютно заслуженная победа.

Карлос, к слову, признался, что его не удивил уровень игры соперника. С таким теннисом Сафиуллин уже в ближайшем будущем может оказаться в топ-20.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.72, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.12.

На прошлой неделе Карен переиграл Романа на турнире в Вене — 6:4, 6:4. Но сейчас есть все основания полагать, что Сафиуллин возьмет реванш. Победа над Алькарасом была чересчур убедительной.

Ставка — победа Сафиуллина за 2.12.