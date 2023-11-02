ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаилтон АлмейдаАлмейда встретится с Льюисом, Бонфим подерется с Далби. Анонс карда UFC Brazil Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико Alan Wake 2Alan Wake 2: насколько пугающим получился сиквел от Remedy Entertainment?
  • 01:10
    • «Манчестер Юнайтед» без шансов уступил «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги, «Ливерпуль» и «Челси» пробились в четвертьфинал
  • 00:44
    • «Бавария» сенсационно проиграла «Саарбрюккену» в Кубке Германии, «Айнтрахт» пробился в 1/8 финала
  • 00:23
    • «Арсенал» уступил «Вест Хэму» и вылетел из Кубка лиги
  • 22:52
    • «Спартак» проиграл «Краснодару» в Кубке России
  • 21:56
    • «Боруссия» Дортмунд с минимальным счетом победила «Хоффенхайм»
    Все новости спорта

    Сможет ли Сафиуллин взять реванш у Хачанова?

    Хачанов — Сафиуллин. Ставка (к. 2.12) и прогноз на «Мастерс» 2 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Хачанов — Сафиуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Сафиуллин
    Россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин встретятся в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 14:30 мск. Хачанов — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 02 Ноября 2023 года

    Хачанов

    Карену все-таки повезло с сеткой в первых раундах. Но самое главное, что он воспользовался этим подарком.

    В первом круге россиянин одержал победу над австралийцем Максом Перселлом — 6:4, 6:4.

    Во втором матче Хачанов выиграл у серба Ласло Дьере — 6:4, 7:5.

    Карен выиграл не менее двух матчей на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала в Вене.

    Сафиуллин

    Многие, наверное, надеялись посмотреть в конце недели матч между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, но в ситуацию вмешался Сафиуллин — в ближайшие дни испанец и серб не встретятся на корте.

    Роман одержал сенсационную победу над Алькарасом во втором круге.

    Более того, российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над второй ракеткой мира — 6:3, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Сафиуллин просто переиграл одного из лучших теннисистов мира, это была абсолютно заслуженная победа.

    Карлос, к слову, признался, что его не удивил уровень игры соперника. С таким теннисом Сафиуллин уже в ближайшем будущем может оказаться в топ-20.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.72, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.12.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На прошлой неделе Карен переиграл Романа на турнире в Вене — 6:4, 6:4. Но сейчас есть все основания полагать, что Сафиуллин возьмет реванш. Победа над Алькарасом была чересчур убедительной.

    Ставка — победа Сафиуллина за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Детройт — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Филадельфия — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Жабер — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Оклахома — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Майами — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.81
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хьюстон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хачанов — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин взять реванш у Хачанова?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры